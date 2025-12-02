Hamburg, Deutschland (ots) -Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2025 mit Vermarktungsumsätzen und Einzelverkaufszahlen klar über Vorjahr, steht bei Men's Health ein Staffelwechsel an: Zum 1. Januar 2026 übergibt Arndt Ziegler die Chefredaktion an David Holscher. Damit diese Stabübergabe perfekt gelingt, arbeiten beide intensiv zusammen. Der Wechsel erfolgt lange vorbereitet: Ziegler wird Hamburg aus privaten Gründen verlassen und stand daher nicht mehr als Chefredakteur zur Verfügung. Er bleibt Men's Health aber auch in Zukunft als freier Autor und Projektberater eng verbunden."Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit David Holscher einen tollen Medienprofi gewinnen konnten, der bereits mehrfach bewiesen hat, wie erfolgreich er Lifestylemedien führen und konsequent weiterentwickeln kann", erklärt Wolfgang Melcher, Geschäftsführer der Motor Presse Hamburg. Holscher war zuletzt Managing Editor bei den Bauer-Marken InTouch und Closer, zuvor arbeitete er u.a. in den Chefredaktionen von OK! und Sugar."Die Marke Men's Health leben, gestalten und weiterentwickeln zu dürfen ist für mich nicht nur eine besonders spannende Aufgabe, sondern eine echte Herzensangelegenheit" sagt David Holscher. Und Arndt Ziegler ergänzt: "Ich bin sehr froh, Men's Health bei David in den besten Händen zu wissen. Das hat mir meinen selbst gewählten Abschied nach insgesamt 20 Jahren - vom Volontär bis zum Chefredakteur - wirklich erleichtert!"Ab Januar wird David Holscher nun gemeinsam mit dem Team der Motor Presse Hamburg die Erfolgsgeschichte von Men's Health fortschreiben. Denn die Männer-Lifestylemarke ist in Top-Form, nicht nur digital, auf den Social-Kanälen und mit ihren Events: "In Print hat seit dem Heft-Upgrade zum Jahreswechsel 2025 jede einzelne Ausgabe im Einzelverkauf auf oder sogar deutlich über Vorjahr verkauft", erklärt Geschäftsführer Melcher. "Ich weiß nicht, welches andere etablierte Magazin in Deutschland ähnlich stark performt! Auch dafür meinen ausdrücklichen Dank an Arndt Ziegler, der die Marke in den letzten Jahren geprägt hat."Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg MEN'S HEALTH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133399/6170576