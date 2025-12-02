Bern/Zürich (ots) -Goldener Teppich, elegante Roben und unvergessliche Sportmomente: Die "Sports Awards" 2025 bieten einen würdigen Rahmen, um die sportlichen Höhepunkte des Jahres noch einmal aufleben zu lassen. Die "Sports Awards" 2025 finden am Sonntagabend, 4. Januar 2026 in Zürich statt. Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber führen durch den Abend.Medienschaffende, die über die "Sports Awards" berichten, können sich bis am Mittwoch, 17. Dezember 2025, via sports-awards.ch für die Preisverleihung akkreditieren.Datum: Sonntag, 4. Januar 2026Ort: Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich__________________________________________________________________________Programm16.00 Uhr Türöffnung für MedienschaffendeDie Arbeitsplätze verfügen über WLAN- und Strom-Zugang.17.30 Uhr Medientermin "Mixed Zone"Möglichkeit für (Video-) Interviews mit allen anwesenden Nominierten.Fototermin "Goldener Teppich"Im Anschluss an die Mixed Zone gehen die Nominierten zusammen mit ihren Begleitpersonen und weiteren Gästen über den Goldenen Teppich.20.05 Uhr Livesendung "Sports Awards" 2025 auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA2Liveübertragung für die Medienschaffenden ins Medienzentrum.Ca. 22.35 Uhr Interviewmöglichkeiten mit den Gewinnerinnen und GewinnernDirekt nach der Sendung auf der Bühne im Studio 1.__________________________________________________________________________Akkreditierung Anmeldefrist: Mittwoch, 17. Dezember 2025Bitte akkreditieren Sie sich via Online-Formular auf sports-awards.ch. Die Bestätigung der Anmeldung erfolgt bis spätestens am Freitag, 2. Januar 2026, per E-Mail.Information für Fotografinnen und FotografenInteressierte Fotografinnen und Fotografen können auch während der Livesendung fotografieren. Hierfür steht ein spezielles Podest im hinteren Bereich der Tribüne zur Verfügung. Detaillierte Instruktionen erfolgen vor Ort.Details zur Position- Podest auf ca. 1.80 Meter- Entfernung zur Bühne ca. 20 MeterKontaktFlorian Sachers, Projektleiter Kommunikation Business Unit Sport SRGE-Mail: medien@sports-awards.ch oder Tel. +41 58 135 11 94Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100936965