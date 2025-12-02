München (ots) -Während Energie, Mieten und Lebensmittelpreise steigen, bleibt eazy beim Internetpreis auf dem Boden. Der Internetanbieter eazy stellt drei neue Tarife mit mehr Geschwindigkeit vor - allerdings ohne die Preise anzuheben. Damit setzt eazy mit der regulären Einführung der neuen Tarifgeneration eazy50, eazy100 und eazy200 ein deutliches Zeichen: Kunden erhalten schnelles Internet und profitieren von stabilen Preisen, die nicht während oder nach Ende der Mindestvertragslaufzeit steigen. Dies ermöglicht es Verbrauchern, ihre Internetkosten verlässlich zu kalkulieren und langfristig günstig zu halten.Die neuen Tarife bieten mehr Leistung zum gewohnt günstigen PreisDer Basistarif eazy50 bietet eine maximale Download-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s und 25 Mbit/s Upload für lediglich 18,99 EUR monatlich. Für Haushalte mit höherem Bandbreitenbedarf steht der Tarif eazy100 bereit, der 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload für faire 22,99 EUR monatlich liefert. Neu ist, dass eazy einen dritten Tarif anbietet, eazy200, der Surfen mit bis zu 200 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload für faire 26,99 EUR monatlich ermöglicht.Im Vergleich zu den bisherigen Tarifen eazy20 (20 Mbit/s) für 18,99 EUR und eazy40 (40 Mbit/s) für 22,99 EUR monatlich bietet eazy mit den neuen Paketen deutlich mehr Bandbreite bei gleichbleibend günstigem Preisniveau.Mehr Speed ohne KostenexplosionDie neuen, schnelleren Tarife bieten Bandbreiten für ruckelfreies Streaming, Homeoffice und Gaming zum gewohnt dauerhaft günstigen Preis und decken den Bedarf nahezu aller Nutzertypen ab. Gleichzeitig bleibt eazy seinem Grundprinzip treu: gutes Internet ohne teuren Schnickschnack. Seit 2017 ist eazy damit das Richtige für alle, die für ihr Internet nicht mehr zahlen möchten, als nötig.Alles drin, ohne AufpreisZusätzlich zu den dauerhaft stabilen Preisen sind alle wichtigen Leistungen bereits inklusive. Die Aktivierungsgebühr für alle Tarife beträgt 0 EUR. Ein WLAN-Router wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, lediglich eine einmalige Versandkostenpauschale von 9,99 EUR fällt an. Ebenfalls gratis enthalten ist ein Festnetz-Anschluss mit einer Rufnummer. Optional können Kunden eine leistungsstärkere FRITZ!Box 6690 für 6,99 EUR monatlich oder eine Festnetz-Flatrate für 5 EUR monatlich dazubuchen.Ein Preis, auf den man sich verlassen kann"In einer Zeit, in der vieles teurer wird, setzen wir ein klares Gegengewicht", sagt Johannes Schubert, Geschäftsführer bei eazy. "Mit den neuen Tarifen zeigen wir, dass schnelles Internet nicht zum Luxusgut werden muss. Preisstabilität ist für uns kein Werbeversprechen, sondern seit 2017 ein Grundprinzip, das die Fixkosten vieler Haushalte spürbar entlastet."Das ist eazy: mach's einfachSeit 2017 steht eazy für dauerhaft günstiges Internet ohne Schnickschnack und ohne versteckte Kosten. eazy hilft Kunden aus dem Tarifdschungel mit einer ehrlichen Preispolitik, bei der die Kosten nicht während und ebenfalls nicht nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit steigen. Das Angebot ist ab sofort deutschlandweit im Vodafone-Kabelnetz verfügbar und exklusiv auf www.eazy.de erhältlich.eazy ist eine Marke der Vertriebswerk GmbH, die als Spezialist für Multichannel-Vertrieb innovative Komplettlösungen unter anderem für Telekommunikationsanbieter realisiert.Pressekontakt:Sven Rosenthal0151 175 33 898presse@eazy.dePresse-Kit auf eazy.de/presseOriginal-Content von: Vertriebswerk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131406/6170586