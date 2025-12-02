Köln (ots) -Smarte Ernährung wird mehr und mehr zum "New Normal". Zwischen Job, Training und To-do-Listen wächst der Wunsch danach, Gesundheit und Alltag miteinander zu vereinbaren. Fasten gehört bei vielen daher längst zur Routine. Doch in unserem hektischen Leben ist es oft schwer durchzuhalten. Ein Kölner Start-up denkt das Thema Fasten neu: wissenschaftlich fundiert und überraschend unkompliziert.Fasten erfährt derzeit ein bemerkenswertes Comeback - nicht nur als Diät, sondern als bewusste Phase des Innehaltens sowie insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse aus der Longevity-Forschung. Immer mehr Menschen integrieren Fasten daher als Teil ihres ausgewogenen Lebensstils in ihren Alltag. Doch wer das macht, kennt auch die Herausforderung: Wie lässt sich das Konzept bloß mit einem vollen Terminkalender vereinbaren?An dieser Stelle setzt das Kölner Unternehmen Pretabolic Health Science an. Mit der Marke TRY-B verfolgt das Team seit 2022 das Ziel, Fasten wissenschaftlich zu begleiten und alltagstauglich zu machen. Nach dem Erfolg des TRY-B Fastendrinks kommt nun der nächste Schritt in der Fastenevolution: der Riegel Mahlzt! - eine smarte, vollwertige Mahlzeit im Taschenformat.Schnell mal essen - gut versorgt"Mit Mahlzt! machen wir die Idee des modernen Fastens jetzt noch einfacher für alle, die sich bewusst ernähren wollen, ohne Kompromisse zwischen Job, Freizeit und Ernährung zu machen", sagt Marco Hitz, Geschäftsführer der Pretabolic Health Science GmbH. "Unsere Kundinnen und Kunden sind aktiv und anspruchsvoll. Sie erwarten von uns Produkte, die funktionieren, die aber auch Spaß machen. Und genau das bekommen sie bei uns."Klein, kompakt, komplettDie Zusammensetzung jedes Riegels basiert auf einer ausgewogenen Nährstoffbalance aus Proteinen, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Damit ergänzt Mahlzt! die tägliche Ernährung auch in Phasen reduzierter Nahrungsaufnahme. Zum Start bringen drei Sorten Abwechslung in den Fastenalltag: Salted Caramel, White Chocolate Coconut und Milk Chocolate Almond.Der Riegel ist ab sofort im TRY-B Onlineshop (https://try-b.de/collections/mahlzeitenersatz) erhältlich.Über TRY-BTRY-B steht für eine neue Art, Ernährung und Alltag miteinander zu verbinden. Das Kölner Start-up Pretabolic Health Science GmbH entwickelt seit 2022 wissenschaftlich fundierte Produkte, die Fasten und Gewichtsreduktion alltagstauglich machen - für Menschen, die bewusst leben, aber keine Kompromisse zwischen Gesundheit, Genuss und Flexibilität eingehen wollen.Mit einem interdisziplinären Team aus Forschung, Medizin und Ernährungswissenschaft schafft TRY-B smarte Lösungen, die sowohl beim Fasten als auch bei der nachhaltigen Gewichtsregulation unterstützen. Nach dem Erfolg des TRY-B Fastendrinks folgt nun der Mahlzeitenersatz-Riegel Mahlzt! - eine vollwertige, ausgewogene Mahlzeit im Taschenformat. TRY-B steht damit für moderne Ernährungskonzepte, die auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und Körper wie Geist optimal versorgen - ob im Fastenzeitraum oder im Rahmen einer bewussten Ernährungsumstellung.Pressekontakt:Pressestelle der Pretabolic Health Science GmbHc/o Counterpart Group GmbHJudith Derichs | Janina BäßgenKamekestraße 2150672 KölnTel. + 49 221 951441-74/ -906judith.derichs@counterpart.de | janina.baessgen@counterpart.deewww.counterpart.de | www.public-affairs.deOriginal-Content von: TRY-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181567/6170607