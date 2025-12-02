Hamburg (ots) -In der laufenden Saison zeigt der Hamburger Ferienhausspezialist Kröger+Rehn mit dansk.de erstmals Präsenz bei allen Heimspielen des Bundesligisten Handball Sport Verein Hamburg - und hat als Spielerpate des dänischen Nationalspielers Frederik Bo Andersen auch den idealen Botschafter für Ferienhausurlaub in Jütland und auf den dänischen Inseln gefunden.Dänisches Ferienhaus trifft dänischen NationalsportSeit dieser Saison unterstützt die Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn den Bundesligisten Handball Sport Verein Hamburg (HSVH). Mit dansk.de ist eines der größten Buchungsportale für Urlaub in einem der typisch dänischen Urlaubsdomizile jetzt nicht nur während der Heimspiele des Hamburger Vereins sichtbar - dansk.de ist auch persönlicher Trikotsponsor von Frederik Bo Andersen. Und damit während der Spiele des norddeutschen Clubs ständig bei einem echten Ferienhaus-Botschafter präsent:"Mit dem Stichwort Ferienhaus verbinde ich sofort Erinnerungen an gemütliche Tage mit meiner Familie", sagt der in Roskilde geborene Rechtsaußen. "Meine Oma hatte ein Sommerhaus in der Region Odsherred auf Seeland, so heißt es ja bei uns in Dänemark. Dort haben sich mein Vater und meine Mutter sogar kennengelernt. Und als Kind und Jugendlicher habe ich dort unbeschwerte Urlaubstage am Meer und in der Natur erlebt."Auch heute nutzt der 26 Jahre alte dänische Nationalspieler ein Ferienhaus immer noch gern, um sich zurückzuziehen und aufzutanken. "Einige Freunde und ich haben die feste Tradition, regelmäßig in spielfreien Sommerferien gemeinsam ein Ferienhaus zu mieten. Das ist jedes Mal wieder schön", sagt der Handballprofi."Wir haben mit Frederik Bo Andersen das ideale Gesicht für uns gefunden", freut sich Sebastian Rehn, Geschäftsführer von dansk.de. Handball sei in Dänemark ein echter Volkssport - und das meist nah an Küste und Meer >hyggelige< Ferienhaus ein Synonym für die schönsten Tage des Jahres im nordischen Königreich. "Unsere Zusammenarbeit mit dem HSVH und die Spielerpatenschaft von Frederik Bo Andersen ist deshalb die perfekte Kombination zweier dänischer Welten", so Sebastian Rehn. Das unterstreicht auch Frederik Bo Andersen: "Ich liebe Hamburg nicht zuletzt, weil die Hansestadt viel Grün und Natur und vor allem Wasser hat. Aber abschalten und auftanken kann ich am besten in einem Ferienhaus zuhause in Dänemark."Über dansk.de und svensk.deDer Ferienhausspezialist Kröger+Rehn aus Hamburg begann schon 1973 mit der Vermittlung von Ferienhäusern in Dänemark. Heute steht das Familienunternehmen mit seinen Webseiten dansk.de und svensk.de und seinen kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für mehr als 50 Jahre Wissen aus erster Hand: Die Nordeuropaspezialisten kennen Dänemark und Schweden aus eigener Erfahrung und setzen darüber hinaus auf enge Kooperationen vor Ort im Norden. Mit rund 40.000 Ferienhäusern in Dänemark und 5.000 Ferienhäusern in Schweden gehört Kröger+Rehn zu den größten Anbietern in Deutschland. Besonderes Highlight für Kunden ist die persönliche Telefon-Beratungshotline, die an 365 Tagen im Jahr von 9 bis 22 Uhr für Fragen vor der Reise, aber auch bei Problemen am Urlaubsort erreichbar ist - auch am Wochenende.Pressekontakt:Sebastian RehnGeschäftsführender InhaberFerienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbHSchnackenburgallee 15822525 HamburgTelefon: +49 40 54 77 95 95Mail: ferienhaus@dansk.deWebsite: https://www.dansk.deOriginal-Content von: Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134276/6170620