Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Darum setzen kluge Investoren auf die Rohstoffe Lithium, Antimon und Gold
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.12.2025 11:51 Uhr
208 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TABELLE/EU-Verbraucherpreise November nach Ländern (Vorabschätzung)

DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise November nach Ländern (Vorabschätzung) 

=== 
         gg Vormonat    gg Vorjahr 
         +/- Prozent   +/- Prozent 
        Nov 25 Okt 25  Nov 25 Okt 25 
Eurozone-20   -0,3  +0,2   +2,2  +2,1 
 
Belgien     +0,3  +0,4   +2,6  +2,5 
Deutschland   -0,5  +0,3   +2,6  +2,3 
Estland     -0,5  +0,1   +4,7  +4,5 
Finnland     -0,2  -0,1   +1,4  +1,4 
Frankreich    -0,2  +0,1   +0,8  +0,8 
Griechenland   0,0  -0,1   +2,9  +1,6 
Irland      -0,2  +0,4   +3,2  +2,8 
Italien     -0,2  -0,2   +1,1  +1,3 
Kroatien     +0,3  +0,2   +4,3  +4,0 
Lettland     -0,3  +0,3   +3,8  +4,3 
Litauen     +0,4  +0,1   +3,6  +3,7 
Luxemburg    +0,1  -0,1   +3,6  +3,0 
Malta      -3,3  -0,9   +2,4  +2,5 
Niederlande   -1,4  +0,6   +2,6  +3,0 
Österreich    +0,3  +0,5   +4,1  +4,0 
Portugal     -0,9  -0,3   +2,1  +2,0 
Slowakei     +0,2  +0,1   +3,8  +3,9 
Slowenien     0,0  +0,1   +2,4  +3,1 
Spanien      0,0  +0,5   +3,1  +3,2 
Zypern      -1,0  +0,1   +0,2  +0,2 
===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 05:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.