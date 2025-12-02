© Foto: Sascha Lotz/dpa

Eli Lilly erlebt einen Höhenflug: Seit dem überraschend starken dritten Quartal ist die Aktie um rund 30 Prozent gestiegen. Doch die Erwartungen sind extrem hoch, genau wie die Abhängigkeit vom Diabetes-Geschäft.Die zweite Welle der Abnehmpräparate hat zuletzt für viel Euphorie bei Eli Lilly gesorgt. Anleger setzen vor allem auf den bevorstehenden Start des neuen oralen GLP-1-Medikaments Orforglipron sowie auf den anhaltenden Boom von Zepbound und Mounjaro. Gleichzeitig verändert ein Deal mit der Trump-Administration die Marktlage grundlegend: Lilly und Konkurrent Novo Nordisk senken die Preise für ihre Abnehmspritzen und verpflichten sich zu noch günstigeren oralen Adipositaspräparaten. In …