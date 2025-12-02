

Edmonton, Alberta - 2. Dezember 2025 - Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET, OTCQB: EMETF, FSE: 4LFO) (das "Unternehmen" oder "Canamera") gab bekannt, dass es insgesamt 85 Lode Mining Claims (Felsgestein mit Mineralien und Erzadern) ohne Besitzrechte anderer am Land abgesteckt hat. Die Claims machen ca. 1.756 Acres (711 Hektar) aus und liegen etwa 22 Meilen südsüdwestlich von Gunnison, Colorado (die "Claims"). Die Claims grenzen an das Iron Hill-Vorkommen von Teck Resources Limited's (TSX: TECK.A/TECK.B), bei dem es sich um eine der größten Lagerstätten für Seltenerdoxide[1] und Titan[2] in den Vereinigten Staaten, zusätzlich zur Thorium-[3] und Niobium[4] -Mineralisierung, handelt. Die Claims wurden im Namen des Unternehmens von Rangefront Mining Services abgesteckt. Ein Antrag auf Registrierung der Claims ist derzeit beim U.S. Bureau of Land Management (BLM) anhängig. "Das Abstecken und Registrieren dieser Claims, die östlich und westlich an das Iron Hill-Vorkommen von Teck Resources angrenzen, stärkt die Strategie des Unternehmens, nach vielversprechenden Claims für Seltene Erden und kritischen Mineralien zu suchen", erklärte Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera. "Der Zutritt zum US-Markt besitzt weiterhin eine hohe Priorität für das Unternehmen und steht im Einklang mit unserem Ziel, ein geographisch diversifiziertes Portfolio an kritischen Mineralien in Regionen mit einem bestehenden regulatorischen Rahmen aufzubauen." Abbildung 1: Karte der Claims Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice-President, Exploration des Unternehmens und eine "Qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Über Canamera Metals Corp. Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen für Seltene Erden und kritische Metalle, das ein Portfolio an großflächigen Schürfgelegenheiten auf dem amerikanischen Kontinent aufbaut. Zu diesem Portfolio gehört das Mantle-Projekt in British Columbia, das Garrow-Projekt für Seltene Erden in Nord-Ontario, das Schryburt Lake-Projekt für Seltene Erden und Niobium in Ontario, das Iron Hills-Projekt für kritische Metalle und Seltene Erden in Colorado, USA sowie das Turvolândia und São Sepé-Projekt für Seltene Erden in Brasilien. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig erkundete Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsziele für Pionierunternehmen auszuwählen und voranzutreiben.

UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN: Brad Brodeur, Chief Executive Officer brad@canamerametals.com 780-238-7163 HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über: das Explorationspotenzial und die geologische Prospektivität der Claims und den Erhalt der BLM-Genehmigung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Auffassungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehörten u.a.: Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Genehmigung durch das BML und allgemeine mit der Exploration einhergehende Risiken. Weitere Risikofaktoren für das Unternehmen finden sich in den kontinuierlich vom Unternehmen offengelegten Dokumenten, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Weder die Canadian Securites Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securites Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. [1] Van Gosen, B. S. (2008). Geochemistry of rock samples collected from the Iron Hill carbonatite complex, Gunnison County, Colorado (Open-File Report 2008-1119). U.S. Geological Survey. [2] Shaver, K. C., & Lunceford, R. A. (1998). White Earth project, Colorado: The largest titanium resource in the United States. Canadian Industrial Minerals. [3] Staatz, M. H., Armbrustmacher, T. J., Olson, J. C., Brownfield, I. K., Brock, M. R., Lemons, J. F., Jr., Coppa, L. V., & Clingan, B. V. (1979). Principal thorium resources in the United States (Circular 805). U.S. Geological Survey. [4] Van Gosen, B. S. (2009). The Iron Hill (Powderhorn) carbonatite complex, Gunnison County, Colorado-A potential source of several uncommon mineral resources (Open-File Report 2009-1005). U.S. Geological Survey. https://pubs.usgs.gov/of/2009/1005/downloads/OF09-1005.pdf

