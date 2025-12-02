Russland hat seine touristischen Direktflüge nach Venezuela überraschend gestoppt und über Kuba umgeleitet. Was zunächst wie eine Randnotiz des internationalen Luftverkehrs wirkt, erweist sich bei genauerer Betrachtung als ein geopolitisches Signal, das Anleger im Energiesektor nicht übersehen sollten. Denn die Entscheidung fällt in eine Phase, in der sich gleich mehrere Risikofaktoren überlagern - und der Ölpreis vor einer charttechnischen Weichenstellung ...

