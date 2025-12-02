PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken meldet die erfolgreiche und vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 2025

DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: meldet die erfolgreiche und vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: meldet die erfolgreiche und vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 2025

Bayreuth (pta000/02.12.2025/11:40 UTC+1)

Die 7C Solarparken AG hat das Aktienrückkaufprogramm 2025 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4.454.454 Aktien bzw. EUR 10 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten), welches am 3. April 2025 begonnen und dessen maximales Gesamtvolumen am 11. August 2025 auf 2.100.000 Aktien und am 19. November 2025 auf 2.500.000 Aktien geändert wurde, am 2. Dezember 2025 aufgrund des Erreichens des maximalen Volumens von zurückzukaufenden Aktien, erfolgreich abgeschlossen.

Im Gesamtzeitraum des Aktienrückkaufs vom 3. April 2025 bis einschließlich 2. Dezember 2025 wurden insgesamt 2.500.000 eigene Aktien (ISIN DE000A11QW68) erworben. Dies entspricht rd. 3,1 % des Grundkapitals. Der gerundete an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 1,74 je Aktie. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 4.344.705,10 zurückgekauft (ohne Erwerbsnebenkosten).

Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auch auf der Internetseite der 7C Solarparken AG unter https://www.solarparken.com/aktie.php veröffentlicht.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Weitere London Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764672000172 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 05:40 ET (10:40 GMT)