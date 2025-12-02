Zwei Astrobiologen haben eine Theorie entwickelt, warum die Menschheit bisher noch nicht auf außerirdische Zivilisationen gestoßen ist. Mit ihren Überlegungen wollen sie eine Antwort auf das Fermi-Paradoxon liefern. Die Frage, ob es neben der Erde auch auf anderen Planeten Leben gibt, treibt die Menschheit schon lange um. Die schiere Größe und das vorangeschrittene Alter des Universums legten die Annahme nahe, dass es intelligentes Leben geben müsste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...