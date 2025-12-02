EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.12.2025 / 12:18 CET/CEST

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 4. ZWISCHENMELDUNG UND ABSCHLUSSMELDUNG

BERLIN, 2. Dezember 2025 // Vom 24. November 2025 bis einschließlich 25. November 2025 wurden insgesamt 215.105 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 24/11/2025 10.547 22,1700 XETA 24/11/2025 8.686 22,1362 CEUX 24/11/2025 2.784 22,1129 TQEX 24/11/2025 498 22,1300 AQEU 25/11/2025 92.874 21,9686 XETA 25/11/2025 76.818 21,9620 CEUX 25/11/2025 20.168 21,9773 TQEX 25/11/2025 2.730 21,9626 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 25. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.386.716 Stück.

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro, jedoch nicht mehr als 5,5 Millionen Aktien, erfolgreich abgeschlossen.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand