© Foto: AdobeStock

Die Kupferpreisentwicklung zeichnete sich in den letzten Monaten durch ein munteres Auf und Ab aus. Imposante Rallyephasen mündeten dabei abrupt in veritablen Korrekturen und umgekehrt. Welche Chancen hat Kupfer in 2026?Im Schatten von Gold und Silber springt Kupfer an Im Schatten der eindrucksvollen Goldpreisrallye und des explodierenden Silberpreises setzte sich zuletzt auch Kupfer (COMEX) in Bewegung. Mit dem knackigen Preisanstieg reagierte der Kupferpreis auf die Veränderungen der fundamentalen Rahmenbedingungen. Das derzeit vorherrschende Umfeld ist überaus preistreibend. Die Aufwärtsbewegung des Industriemetalls könnte zudem erst ganz am Anfang stehen. Der Grundstein für ein starkes …