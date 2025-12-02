Im Halbleitersektor jagt derzeit ein KI-Narrativ das nächste - und Marvell Technology könnte schon in den kommenden Stunden mit einem echten Paukenschlag nachlegen. Im Fokus steht dabei die mögliche Übernahme eines Photonik-Spezialisten.Laut einem Bericht von The Information befindet sich der US-Konzern in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme des Photonik-Spezialisten Celestial AI. Im Raum steht ein Cash-und-Aktien-Deal im Multi-Milliarden-Dollar-Bereich - inklusive möglicher Meilenstein-Zahlungen ...

