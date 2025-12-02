Zum Dezember 2025 ist Christian Kussmann Teil des Vorstands bei der ATTIKON Finanz AG geworden. Bei der ATTIKON ImmoSecur Assekuradeur GmbH führt er nun zudem gemeinsam mit Bastian Bauer die Geschäfte des Unternehmens. Wie die ATTIKON Finanz AG mitteilt, wurde Christian Kussmann zum 01.12.2025 in den Vorstand berufen. Darüber hinaus übernimmt er zusammen mit Bastian Bauer die Geschäftsführung der ATTIKON ImmoSecur Assekuradeur GmbH. Er wird damit Nachfolger von Dr. Mathias Bühring-Uhle. Dieser ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
