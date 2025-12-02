DJ Lufthansa will bis 2028 knapp 50.000 Tonnen CO2 vermeiden
DOW JONES--Die Lufthansa baut ihr Programm zum effizienteren Einsatz von Treibstoff weiter aus. Wie der Konzern mitteilte, will er bis Ende 2028 mithilfe neuer digitaler Tools und datenbasierter Entscheidungsmodelle jährlich weitere knapp 50.000 Tonnen CO2 vermeiden. Seit 2022 seien bislang 54.000 Kerosin eingespart worden, was einer dauerhaften Vermeidung von 170.000 Tonnen CO2 entspreche.
December 02, 2025 05:54 ET (10:54 GMT)
