Die jüngst deutlich erholten Aktien von Daimler Truck, Traton und Volvo sind am heutigen Dienstag erneut unter Druck geraten. Besonders klar ist dies bei Daimler Truck ersichtlich: Das Papier verliert rund ein Prozent und ist damit gegen Mittag der schwächste Wert im deutschen Leitindex DAX.Hintergrund sind neue Einschätzungen der kanadischen Investmentbank RBC. Analyst Nick Housden rechnet nach der Auswertung des hauseigenen "RBC Truck Trackers" mit anhaltendem Gegenwind für die Lkw-Hersteller ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.