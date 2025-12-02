Baden-Baden (ots) -Roman des bulgarischen Autors Georgi Gospodinov (Aufbau Verlag) ausgezeichnet / laut Jury der SWR Bestenliste "ein Solitär unter den Büchern über Tod, Abschied und Trauer"Die Jury der SWR Bestenliste hat das "Buch des Jahres 2025" gewählt: den Roman "Der Gärtner und der Tod" von Georgi Gospodinov (Aufbau Verlag) in der Übersetzung von Alexander Sitzman. Die Auszeichnung der SWR Bestenliste ist undotiert und wird nach einem mehrstufigen Verfahren von der Jury vergeben.Buch des Jahres 2025: "Der Gärtner und der Tod"Für die dreißigköpfige Jury der Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum steht fest: Der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov hat mit "Der Gärtner und der Tod" aus dem Aufbau Verlag das "Buch des Jahres der SWR Bestenliste 2025" geschrieben. Es setzte sich gegen neun Werke auf der Longlist von Dorothee Elmiger, Annett Gröschner, Wolf Haas, Urszula Honek, Anja Kampmann, Jonas Lüscher, Katerina Poladjan, Thomas Pynchon, Natascha Wodin und Christine Wunnicke durch. Voraussetzung für die Wahl auf die Longlist war ein Platz auf einer Bestenliste im laufenden Jahr.Jurybegründung: "Ein Solitär unter den Büchern über Tod, Abschied und Trauer"Die Jury der SWR Bestenliste begründete ihre Entscheidung nicht nur mit der thematischen Bedeutung des Romanstoffs, sondern auch mit der literarischen Qualität des Werks: "Der Gärtner und der Tod' ist ein Solitär unter den Büchern über Tod, Abschied und Trauer. In diesem Roman über seinen Vater, der begeistert gärtnern und erzählen konnte, spiegelt der große europäische Erzähler Georgi Gospodinov die Geschichte Bulgariens vor und nach 1989. Die ersten Sätze des Buchs lauten: 'Mein Vater war Gärtner. Jetzt ist er ein Garten.' Die Einstiegsworte enthalten, Samenkörnern gleich, das große Thema des Romans, das kreisende Werden und Vergehen jeden Lebens. So ist 'Der Gärtner und der Tod', von Alexander Sitzmann aus dem Bulgarischen elegant übersetzt, 'kein Buch über den Tod, sondern eins über die Sehnsucht nach dem Leben, das vergeht'. Es weitet das Persönliche ins Anthropologische und das sinnlich Konkrete ins überhistorisch Gültige. Dafür wird 'Der Gärtner und der Tod' als Buch des Jahres der SWR-Bestenliste 2025 ausgezeichnet.""Der Gärtner und der Tod"Im Zentrum des Romans steht der Vater des Autors: Aufgewachsen im bulgarischen Ostblock, aufs berufliche Abstellgleis geraten und an Krebs erkrankt, verbringt er seine Zeit im Garten und mit den Geschichten seines Lebens. Hingebungsvoll scheint er seine letzte Lebenskraft in den Garten einarbeiten zu wollen, bis er selbst vom Gärtner zum Garten wird. Der Sohn verarbeitet seinen Tod durch die Erinnerung an seine Anekdoten, die auch die Geschichte Bulgariens um 1989 reflektieren und damit zu einer überpersönlichen Hommage werden.Zum Autor Georgi GospodinovDer in Sofia lebende Schriftsteller Georgi Gospodinov ist seit seinem Erfolgsroman "Physik der Schwermut", der in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt wurde, international bekannt. Der Autor wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet, darunter zwei Mal mit dem bulgarischen Buchpreis und 2023 mit dem International Booker Prize für seinen Roman "Zeitzuflucht". Der Roman "Der Gärtner und der Tod" ist Gospodinovs persönlichstes Prosawerk.Die SWR BestenlisteDie SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen; die meistgewählten kommen in die monatliche Liste. 2024 wurde erstmals ein "Buch des Jahres" gekürt.Weitere Informationen: https://ots.de/iyynsODie SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/appRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6170711