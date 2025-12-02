Die Stadtwerke Brühl bei Köln stellen nach 4,5 Jahren ihr E-Carsharing-Angebot "BrühlMobil" zum 31. Dezember 2025 ein. Ausschlaggebend soll die Kfz-Versicherung sein: Der aktuelle Versicherer hat den Vertrag gekündigt, die vorliegenden Alternativangebote würden einen wirtschaftlichen Betrieb jedoch nicht mehr zulassen. "Unsere Kfz-Versicherung hat uns den Vertrag zum Jahresende gekündigt. Alternative Versicherungsangebote würden die Kosten für uns ...

