Dienstag, 02.12.2025
02.12.2025 12:51 Uhr
AUKTION/Bundesschätze zu durchschnittlich 2,05% aufgestockt

DJ AUKTION/Bundesschätze zu durchschnittlich 2,05% aufgestockt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 4. November: 

Emission       2,00-prozentige Bundesschatzanweisung 
           mit Fälligkeit 16. Dezember 2027 
Volumen        4,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen    6,156 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   3,563 Mrd EUR 
Zeichnungsquote    1,7  (1,7) 
Durchschnittsrendite 2,05% (1,98%) 
Settlement      4. Dezember

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 06:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
