DJ AUKTION/Bundesschätze zu durchschnittlich 2,05% aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 4. November:
Emission 2,00-prozentige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 16. Dezember 2027 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,156 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,563 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,7 (1,7) Durchschnittsrendite 2,05% (1,98%) Settlement 4. Dezember
December 02, 2025 06:17 ET (11:17 GMT)
