Ein neuer Großauftrag für den Weltraum heitert das düstere Bild bei Plug Power Inc. auf - ist das Schlimmste nun überstanden? Plug Power Inc. sorgt mit einem prestigeträchtigen Auftrag für Aufsehen. Doch gleichzeitig spitzen sich die Probleme zu - insbesondere rund um die Finanzierung und Aktienkapital. Anleger müssen sich entscheiden: Winken hier Gewinne aus einem technologischen Aufbruch? Oder droht eine existenzielle Schwäche? Wir analysieren ...

