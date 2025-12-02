Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

ID Finance unter Spaniens 'Best Workplaces in Technology 2025' und für 'Excellence in Mental Health' ausgezeichnet



02.12.2025 / 13:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



2. Dezember 2025 - ID Finance, führendes spanisches Fintech-Unternehmen, ist von Great Place To Work Spanien als eines der "Best Workplaces in Technology 2025" in der Kategorie 101-500 Mitarbeitende ausgezeichnet worden. Das Ranking hebt Technologieunternehmen hervor, die Vertrauen, Innovation und das Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt ihrer Unternehmenskultur stellen. Diese Auszeichnung basiert auf der Methodik von Great Place to Work, die die Erfahrungen der Mitarbeitenden anhand der Trust-Index-Befragung analysiert und zentrale kulturelle Faktoren wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Gemeinschaftsgefühl beurteilt.. Jedes Jahr bewertet das Unternehmen Hunderte von Firmen und Hunderttausende von Mitarbeitenden in Spanien, um die Top-Arbeitgeber in verschiedenen Branchen und Größenkategorien zu identifizieren. Für ID Finance ist die Aufnahme unter die Best Workplaces in Technology 2025 in Spanien vor allem eine Anerkennung für die Menschen im Unternehmen. ID Finance sieht in dem Engagement, den Ideen und der Zusammenarbeit seiner Teams das Fundament für eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Fairness und gegenseitiger Unterstützung basiert. Diese Kultur zeigt sich in Initiativen, die den offenen Dialog, die berufliche Weiterentwicklung, interne Mobilität und ein inklusives und respektvolles Arbeitsumfeld fördern. "Die Aufnahme in das Ranking Best Workplaces in Technology ist eine direkte Anerkennung für unsere Teams", sagt Miguel López, Head of HR Spain bei ID Finance. "Unsere Priorität ist es, mehr als nur einen Arbeitsplatz zu bieten. Wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden sich gehört und wertgeschätzt fühlen und echte Chancen haben, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Diese Auszeichnung bestärkt uns darin, die Employee Experience bei ID Finance kontinuierlich zu verbessern." Während der Best Workplaces in Technology 2025 Gala, die an der Universität Alfonso X el Sabio in Madrid stattfand, wurde ID Finance von Great People Mental Health zudem mit dem Preis "Excellence in Mental Health" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt Organisationen, die das psychische Wohlbefinden als strategische Säule ihrer Unternehmenskultur verstehen und sichere, inklusive und unterstützende Arbeitsumgebungen fördern. Im Rahmen dieser Bewertung setzte Great People Mental Health seinen Emotional Wellbeing Index ein - ein proprietäres Instrument, das mithilfe künstlicher Intelligenz offene Kommentare von Mitarbeitenden auswertet und in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor The Turing sowie Partnergruppen in den USA und Kanada entwickelt wurde. Laut diesem Index, erzielte ID Finance eine Bewertung von 92 von 100 Punkten, das beste Ergebnis unter allen bewerteten Organisationen und deutlich über dem Branchendurchschnitt von 76 %. Der Preis "Excellence in Mental Health" erkennt die Bemühungen von ID Finance an, Maßnahmen umzusetzen, die psychische Gesundheit umfassend berücksichtigen, von Sensibilisierung und Prävention bis hin zum Zugang zu spezialisierter Unterstützung. Dazu gehören Initiativen zur Förderung der Work-Life-Balance, Trainings für Führungskräfte im Bereich People Leadership sowie Programme, die gesunde Lebensgewohnheiten und emotionales Wohlbefinden stärken. "Psychische Gesundheit sollte in jedem Arbeitsumfeld eine zentrale Priorität sein. Für uns ist es entscheidend, weiterhin eine Kultur zu fördern, in der Vertrauen, Respekt und der bewusste Umgang mit mentaler Gesundheit zu unserer Art zu arbeiten gehören. Wir sehen hier eine große Verantwortung: unsere Richtlinien und Programme für Wohlbefinden, Inklusion und nachhaltiges Wachstum weiter zu stärken." Mit dieser doppelten Anerkennung stärkt ID Finance seine Positionierung als mitarbeiterorientierter Arbeitgeber im Technologie- und Fintech-Ökosystem und unterstreicht sein Engagement, die Unternehmenskultur kontinuierlich im Einklang mit den Erwartungen und Bedürfnissen seiner Teams weiterzuentwickeln. Über ID Finance www.idfinance.com ID Finance ist ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, das sich auf innovative Finanzlösungen spezialisiert hat. Mit einem interdisziplinären Team von 156 Mitarbeitenden in Spanien fördert ID Finance Innovation, indem es eine Unternehmenskultur etabliert, in der jede Idee zählt und ein Umfeld des Vertrauens sowie die Freiheit geschaffen werden, kreative Lösungen vorzuschlagen, die das Potenzial jedes Teammitglieds freisetzen. Mit einem starken Bekenntnis zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken erzielt das Unternehmen seit Jahren solide finanzielle Ergebnisse und hält gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Integrität und Kundenzufriedenheit ein. Seine wegweisenden Finanzlösungen wurden dafür ausgezeichnet, finanzielle Inklusion und finanzielles Wohlbefinden zu verbessern. Im Jahr 2023 erhielt das Unternehmen den ESG Inclusive Financial Solutions Award von Capital Finance International und wurde zudem bei den Financial Innovation Awards 2024 als Most Disruptive Fintech ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde ID Finance von Global Banking & Finance Review als Best Fintech Company Spain 2025 anerkannt.

Über Great Place to Work www.greatplacetowork.es/ Great Place to Work ist eine Beratungsfirma, die seit über 30 Jahren mit Unternehmen weltweit zusammenarbeitet, um vertrauensbasierte und leistungsstarke Arbeitsplatzkulturen zu identifizieren, aufzubauen und zu stärken. Sie unterstützt Organisationen dabei, zu Better Places to Work zu werden. Pressekontakt:

Katia Ballano Göring

katia.ballano@

PR & Comms Manageridfinance.com Legal notice I PrivacyPolicy



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News