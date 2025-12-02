München (ots) -Die Gäste:Lars Klingbeil (SPD, Bundesfinanzminister)Manfred Weber (CSU, Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP)Fabio De Masi (BSW, Europaabgeordneter)Anja Kohl (ARD)Florian Schroeder (Kabarettist und Autor)Christoph Schwennicke (t-online)Rentenstreit und Haushalt 2026Im Studio: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD).Friedensplan für die Ukraine und europäische VerteidigungspolitikIm Gespräch: der Fraktionsvorsitzende der EVP im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), und der Europaabgeordnete Fabio De Masi (BSW).Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der Kabarettist und Autor Florian Schroeder und der Politikchef von "t-online", Christoph Schwennicke."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6170761

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.