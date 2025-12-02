München (ots) -
Die Gäste:
Lars Klingbeil (SPD, Bundesfinanzminister)
Manfred Weber (CSU, Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP)
Fabio De Masi (BSW, Europaabgeordneter)
Anja Kohl (ARD)
Florian Schroeder (Kabarettist und Autor)
Christoph Schwennicke (t-online)
Rentenstreit und Haushalt 2026
Im Studio: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD).
Friedensplan für die Ukraine und europäische Verteidigungspolitik
Im Gespräch: der Fraktionsvorsitzende der EVP im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), und der Europaabgeordnete Fabio De Masi (BSW).
Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der Kabarettist und Autor Florian Schroeder und der Politikchef von "t-online", Christoph Schwennicke.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
