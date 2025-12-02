Die Strategieberatung Oliver Wyman hat in einer aktuellen Studie den Versicherungsmarkt und seine Entwicklung bis 2035 analysiert. Demnach wird sich der Markt in den nächsten zehn Jahren stark verändern - weswegen sich vor allem Vollsortimenter anders aufstellen müssen. Laut einer neuen Studie der globalen Strategieberatung Oliver Wyman, werden sich die meisten deutschen Vollsortimenter im Versicherungsmarkt deutlich verändern müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Finanzinvestoren steigen mehr ...

