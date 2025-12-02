EQS-News: Phygital International / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Eliteclubs und Phygital Athletes aus aller Welt haben ihre Teilnahme am bedeutendsten Phygital Event bestätigt, bei dem ein Preisgeld in Millionenhöhe ausgeschüttet wird DUBAI, VAE, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International gab heute die erste Gruppe teilnehmender Clubs bei den Games of the Future 2025 bekannt, die im kommenden Monat in Abu Dhabi stattfinden. Das weltweit führende Phygital Sports Event wird Eliteclubs aus aller Welt erleben, die in 11 Next-Generation-Hybriddisziplinen antreten, welche körperliche Athletik mit hochleistungsfähigem digitalem Gameplay verbinden. Die Games of the Future werden vom 18. bis 23. Dezember im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) ausgerichtet. In jeder Disziplin treten die führenden Phygital Athletes aus aller Welt an, die durch außergewöhnliche Leistungen, starke Community-Präsenz sowie erwiesene Wettbewerbsfähigkeit überzeugen, was ihre Teilnahme unverzichtbar macht und das Event zu einer Veranstaltung werden lässt, die man gesehen haben muss. Für Fans von Battle of Robots wurde bestätigt, dass das Team hinter dem weltweit bekannten Roboter Zadkiel, Team Saint, an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen wird. Dazu gesellen sich ein Vater-Sohn-Familienteam, Team Eruption, das 12 nationale und internationale Meisterschaften gewonnen hat, sowie Team Monsoon, das die UK Extreme Robots Championships 2025 gewonnen hat, und Toon, mit ihrem Roboter TR4. Für den mit Spannung erwarteten Wettkampf von MOBA, Mobile.MLBB, wurde RRQ Hoshi, ein professionelles E-Sports-Team mit Mitgliedern aus Indonesien, als Teilnehmer bestätigt, ebenso wie Aurora Gaming, ein früherer Teilnehmer von Games of the Future. Unterdessen treten beim VR Game.HADO Global Invitation MISTA, Team Rock sowie ATROTOS in diesem neuesten Trend gegeneinander an und bringen Sportler aus Japan, Südkorea und Griechenland zusammen. Das Team der MMA-Kämpfer, GOR MMA, wird in der Disziplin Phygital Fighting.FATAL FURY antreten. Wettkampf City of Wolves. Beim Phygital Drone Racing werden Minchan Kim, Gewinner der FAI World Drone Racing Championship 2023, sowie Yuki Hashimoto, 18 Jahre alt und Goldmedaillengewinner bei den World Games in China, für das Team BDS an den Start gehen. Sie werden gegen die Tech Drone League antreten, zu der auch Atakan Mercimek gehört, der beim FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race 2024 den dritten Platz belegte. Mit einem Preisgeld in Millionenhöhe werden die Games of the Future 2025 Spitzenathleten und Creator zusammenbringen, die an der Schnittstelle zwischen körperlichem Sport und digitaler Innovation arbeiten. Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International, sagte: "Das Niveau der Clubs, die in Abu Dhabi zu uns stoßen, verdeutlicht, wie schnell sich Phygital Sport entwickelt. Diese Clubs treten nicht nur an, um sich zu messen. Sie prägen eine neue Wettkampfkultur, in der körperliche Leistung, Strategie und digitale Fähigkeiten Hand in Hand gehen. Die Games of the Future 2025 werden zeigen, wie weit diese Bewegung bereits gekommen ist und welches Wachstum noch vor ihr liegt." Fans auf der ganzen Welt können GOTF 2025 in einer umfassenden globalen Übertragung live verfolgen und dabei jeden Moment miterleben. Sportworld wird das Turnier in über 200 Ländern sowie auf Samsung- und LG-Smart-TVs kostenlos streamen, während Huya und SOOP die Übertragung in China, Südkorea und Südostasien übernehmen. In Afrika werden StarTimes und TV BRICS AFRICA Live-Übertragungen, Highlights und diskussionsbasierte Programminhalte für Millionen Zuschauer bereitstellen. Da BIGG TV und Ei Nerd das Event zudem in der EMEA-Region und auf dem amerikanischen Kontinent verbreiten, können Fans überall einschalten, ihre Lieblingsclubs im Wettkampf erleben sowie Phygital Sport so intensiv verfolgen wie nie zuvor. Die Games of the Future 2025 werden vom lokalen Organisationskomitee durchgeführt, das von ASPIRE geleitet wird, der offiziellen Durchführungsbehörde hinter vielen der bedeutendsten globalen Events des Emirats. ASPIRE übernimmt die komplette Planung und Durchführung der Veranstaltung und sorgt für ein innovatives, nahtloses und unvergessliches Erlebnis von Anfang bis Ende. Hinzu kommt Ethara, die operative treibende Kraft hinter einigen der legendären Events der Stadt, die erstklassige Expertise einbringt, um eine reibungslose Durchführung aller Ebenen der Games zu gewährleisten. Weitere Informationen zu den Games of the Future 2025, einschließlich Zeitpläne, Ticketverkauf und aktuelle Veranstaltungshinweise, finden Sie auf der offiziellen Website . Informationen zu Phygital International (PI): Phygital International ist der Ausrichter von phygital sports auf globaler Ebene und konzentriert sich darauf, den Sport weiterzuentwickeln und neu zu definieren. Phygital International ist Verwalter und Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt. Weitere Informationen finden Sie auf: https://Phygitalinternational.com Medienkontakt: press@Phygitalinternational.com Informationen zu den Games of the Future (GOTF): Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der physischer und digitaler Sport miteinander verschmelzen und den Höhepunkt des Phygital Sports bilden. Das Turnier vereint die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt, um sich in verschiedenen Phygital Disciplines und Challenges zu messen. 