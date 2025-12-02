Das Krefelder Recyclingunternehmen Accurec hat an seinem Stammsitz eine neue Anlage für die Rückgewinnung von Lithium aus Batterien eingeweiht. Laut Accurec erreicht das selbst entwickelte Recyclingverfahren namens CLIMA eine hohe Ausbeute und Qualitäten von über 99 Prozent. Aktuell ist allerdings unbekannt, wie hoch die jährliche Recyclingkapazität ist. 2022 hatte das Unternehmen geplant, eine Anlage für Lithium aus 4.000 Tonnen Altbatterien pro ...

