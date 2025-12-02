Der koreanische Batteriehersteller LG Energy Solution und das türkische Energieunternehmen GO Enerji haben vereinbart, in der türkischen Hauptstadt Ankara gemeinsam eine Produktionsstätte für Batteriepacks zu errichten. Diese sollen in Elektrofahrzeugen und auch stationären Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Fabrik soll bereits im zweiten Quartal 2026 eröffnet werden und zunächst mit einer Produktionskapazität von 2,5 Gigawattstunden (GWh) betrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
