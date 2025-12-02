Das nächste Türchen im DER AKTIONÄR-Adventskalender ist geöffnet! Digitale DER AKTIONÄR-Abonnenten können heute 1 von 3 Exemplaren des Börsenbuchklassikers "What Works on Wall Street" von James P. O'Shaughnessy gewinnen. Hier gibt es spannende Insights zu den besten Investmentstrategien. Mit einem aktiven E-Paper- oder DER AKTIONÄR+-Abo erhalten Sie exklusiven Zugang zum DER AKTIONÄR-Adventskalender. Einfach hier klicken und sich mit Ihren DER AKTIONÄR-Zugangsdaten anmelden. Dann erhalten Sie automatisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär