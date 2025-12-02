Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

DoctorBox nimmt Mainz Biomeds ColoAlert in sein Portfolio auf DNA-basierte Darmkrebsfrüherkennung als Heimtest BERKELEY, USA, MAINZ und BERLIN, Deutschland - 02. Dezember 2025 - Mainz Biomed (NASDAQ: MYNZ), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, gibt heute die Aufnahme seines Tests ColoAlert in das Portfolio von DoctorBox bekannt - einem der Vorreiter im Bereich Digital Health in Deutschland. Dies stellt einen weiteren Meilenstein in der europäischen Wachstumsstrategie von Mainz Biomed dar und unterstreicht die steigende Bedeutung innovativer, personalisierter Lösungen in der Präventivmedizin. Die Laboranalytik wird Mainz Biomeds bewährter Laborpartner, das European Oncology Lab unter der Leitung von Dr. med. Annette Buhlmann in St. Ingbert, durchführen. Darmkrebs zählt weltweit zu den häufigsten, jedoch vermeidbaren Tumorerkrankungen. Allein in Deutschland werden jährlich rund 60.000 neue Fälle diagnostiziert - ein klarer Indikator für den Bedarf an hocheffizienten Früherkennungsmaßnahmen. Durch die Integration von Mainz Biomeds fortschrittlicher DNA-Diagnostik in die digitalen Versorgungsplattform von DoctorBox entsteht ein hochinnovativer Versorgungsansatz, welcher die Reichweite von ColoAlert entscheidend erhöhen kann. "Mit DoctorBox gewinnen wir einen starken Partner, der es uns ermöglicht, ColoAlert genau dort anzubieten, wo Prävention heutzutage im Alltag stattfinden kann - zuhause", sagt Guido Baechler CEO von Mainz Biomed. "Gemeinsam senken wir Hürden für die Darmkrebsvorsorge und schaffen einen niedrigschwelligen Zugang zu DNA-basierter Früherkennung." "ColoAlert passt perfekt in unser Portfolio an Next-Generation-DNA- und -RNA-basierten Tests. So wird innovative Darmkrebsfrüherkennung zu einem weiteren Baustein unserer digitalen Vorsorgeplattform", sagt Julian Maar, CEO von DoctorBox. Die DoctorBox-App bündelt moderne Präventionsangebote in einer Plattform: Mit über einer Million registrierten Nutzerinnen und Nutzern und mehr als 10 Millionen übermittelten Testergebnissen zählt DoctorBox zu den führenden digitalen Präventionslösungen in Europa. Das Angebot umfasst leitlinienbasierte Vorsorgeerinnerungen - individuell nach Alter, Geschlecht und Risikoprofil. Hinzukommen Heimtests und wohnortnahe Diagnostik, u. a. zur Früherkennung im Bereich Darm-, Gebärmutterhals- und Prostatakrebs (Selbstzahler oder erstattet). Auch Maßnahmen zur Sexualgesundheit, Allergien sowie innovative Analysen, die digitale Auswertung und Betreuung - einschließlich der Übermittlung der Befunde, Handlungsempfehlungen und Videosprechstunden direkt in der App - gehören zum Angebot von DoctorBox. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/ Folgen Sie uns, um auf dem neuesten Stand zu bleiben: LinkedIn

Facebook Über DoctorBox DoctorBox setzt den Präventions-Standard für Europa - made in Germany. Als eine von Deutschlands führenden digitalen Lösungen für smarte Prävention unterstützt DoctorBox mit über einer Million registrierten Nutzerinnen und Nutzern Menschen in Deutschland und weiteren europäischen Ländern dabei, ihre Gesundheitsvorsorge einfach, digital und selbstbestimmt zu gestalten. Ob Erinnerungen, Tests von zu Hause oder wohnortnahe Diagnostik - DoctorBox macht Prävention alltagstauglich und zugänglich. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie doctorbox.de. Über Mainz Biomed NV Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt derzeit, in Vorbereitung auf eine Studie für die FDA-Zulassung in den USA, die Machbarkeitsstudie eAArly DETECT 2 durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook . Für Presseanfragen zu Mainz Biomed wenden Sie sich bitte an:

