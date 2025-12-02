Essen (ots) -- FUNKE wird offizielle Kooperationspartnerin der Aufklärungskampagne colourUp4RARE- Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit und Verständnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen- Aktive Unterstützung der ZebraChallenge zum Rare Disease Day 2026FUNKE ist offizielle Kooperationspartnerin der Kampagne colourUp4RARE (cu4R), die sich für mehr Bewusstsein und konkrete Verbesserungen der Versorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungen einsetzt. Die Initiative findet ihren Höhepunkt im Rahmen des "internationalen Tags der Seltenen Erkrankungen (RareDiseaseDay)" am letzten Tag im Februar."Durch unsere Partnerschaft mit colourUp4RARE wollen wir dazu beitragen, Menschen mit seltenen Erkrankungen in die Sichtbarkeit zu rücken und das Verständnis für die Herausforderungen der Betroffenen und ihres Umfelds zu fördern", erklärt Henriette Schnabl, Chief Partnership Officer bei FUNKE.Kernbotschaften von colourUp4RARE:- Sichtbarkeit schaffen: Mehr Sichtbarkeit und Wissen sind der erste Schritt, um ein größeres Bewusstsein für die Bedürfnisse und Herausforderungen der Betroffenen und ihrer Angehörigen in Gesellschaft, Gesundheitsversorgung und Politik zu schaffen.- Forschung fördern: Forschung und Entwicklung medizinischer Innovationen im Bereich seltener Erkrankungen müssen gestärkt werden. Für mehr als 90 % der seltenen Erkrankungen gibt es noch keine zugelassene Behandlungsoption.- Politik aktivieren: Seltene Erkrankungen brauchen politisches Handeln. Politische Zusagen müssen umgesetzt werden, um langfristig planbare und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen.- Gemeinsam stark: colourUp4RARE ist eine indikationsunabhängige Kampagne von Gesundheitsunternehmen, TV-Wartezimmer und dem Spielehersteller Ravensburger in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Mitmachen bei der ZebraChallenge:Ein zentrales Element der Kampagne ist die digitale ZebraChallenge, die vom 21. Februar bis 7. März 2026 stattfindet. FUNKE ruft alle Leserinnen und Leser auf, mitzumachen und Farbe zu bekennen für Menschen mit seltenen Erkrankungen: Bring Dein Zebra - das internationale Symbol für seltene Erkrankungen - spielerisch an sein Ziel und lass es dabei bunt werden. Teile das Spiel im Anschluss mit Freunden und Bekannten und zeige so Deine Solidarität. Bei jedem Abgeschlossenem Level lernt der/die Spieler*in mehr über seltene Krankheiten.FUNKE wird die Kampagne aktiv über ihre verschiedenen Kanäle in Print und Digital begleiten und dazu beitragen, die Botschaften von colourUp4RARE einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Über colourUp4RAREcolourUp4RARE ist eine indikationsunabhängige Kampagne in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie wird von zwölf Gesundheitsunternehmen gemeinsam mit TV-Wartezimmer und dem Spielehersteller Ravensburger getragen und unterstützt Menschen mit seltenen Erkrankungen sowie Organisationen wie ACHSE e. V., die Eva Luise und Horst Köhler Stiftung, die Care-for-Rare Foundation, Pro Rare Austria und ProRaris Schweiz.Ziel der Initiative ist es, die breite Öffentlichkeit, medizinische Fachkreise und politische Entscheidungsträgerinnen und -träger über seltene Erkrankungen aufzuklären, das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Betroffenen zu stärken und Verbesserungen in Versorgung, Forschung und politischen Rahmenbedingungen anzustoßen.Herzstück der Kampagne ist die Zebra-Mitmach-Challenge: Das internationale Symbol für seltene Erkrankungen wird in den Farben des Rare Disease Day bunt gestaltet - digital und bei Live-Aktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kampagne wurde 2023 gestartet und findet 2026 zum vierten Mal statt.Weitere Informationen unter https://www.colourup4rare.com/Pressekontakt:FUNKE UnternehmenskommunikationTelefon: 01523/1043284E-Mail: celina.rautenstrauch@funkemedien.deOriginal-Content von: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110359/6170807