Starke Nerven, klare Strategie: Acht Aktien haben seit 2021 jedes Jahr eine positive Rendite eingefahren - und gelten als echte Marathonläufer der Börse. Welche Unternehmen auch künftig als verlässliche Gewinner gelten und wie sie von Megatrends profitieren, ohne sich von kurzfristigen Hypes abhängig zu machen. In einer Börsenwelt, die von schnellen Kursbewegungen und kurzfristigen Trends geprägt ist, suchen viele Anleger nach Stabilität und Verlässlichkeit. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.