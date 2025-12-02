Laufwerke unter Windows tragen standardmäßig Buchstaben als Namen. Das hat historische Gründe - und lässt sich ändern. Dabei solltet ihr allerdings einige Dinge im Blick behalten. Windows-Nutzer:innen sind es seit eh und je gewohnt und haben es vermutlich kaum in Frage gestellt: Die Laufwerke unter Windows tragen Buchstaben. Der bekannteste ist das "C:", der traditionell der ersten Festplatte zugewiesen wird. Windows: Buchstaben sind eine historische ...

