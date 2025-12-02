© Foto: Dall-E

Wird Santa das Geld ins Haus bringen - oder bleibt die Bitcoin-Rallye aus? So sehen Analysten die Kryptowährung im Dezember und im Jahr 2026.Der Dezember beginnt für Bitcoin mit einem Dämpfer. Nach einem überraschend schwachen Monatsauftakt hat die führende Kryptowährung die ohnehin fragile Stimmung an den Kryptomärkten weiter belastet. Ein Rückgang um rund sieben Prozent seit Monatsbeginn und eine 31-prozentige Korrektur vom Allzeithoch am 6. Oktober bei 126.080 US-Dollar haben Anleger auf eine vorsichtige Spur gebracht. Während Optimisten auf eine sogenannte "Santa-Rallye" hoffen, wächst unter Marktbeobachtern die Einschätzung, dass Bitcoin den Rest des Jahres in einer Seitwärtsbewegung …