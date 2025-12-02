UMA (Universal Mechanical Assistant), ein neues Unternehmen für Robotik-Intelligenz, das von ehemaligen Führungskräften von Tesla, Google DeepMind, Nvidia und Hugging Face gegründet wurde, startet heute mit einem klaren Ziel: fortschrittliche KI in die physische Welt zu bringen und humanoide Roboter zu entwickeln, die für echte Arbeit in realen Umgebungen in großem Maßstab einsetzbar sind.

Die Gründer von UMA haben maßgeblich dazu beigetragen, die Durchbrüche der letzten zehn Jahre in den Bereichen Deep Learning, Robotik und Open-Source-KI zu gestalten. Sie sind davon überzeugt, dass sich die nächste Ära der künstlichen Intelligenz nicht auf Bildschirmen abspielen wird, sondern in Lagerhäusern, Krankenhäusern, Labors, Fabriken und Privathaushalten, wo Maschinen mit Reibungen, Unvorhersehbarkeiten und der Komplexität des menschlichen Verhaltens konfrontiert werden. UMA wurde für diesen Übergang entwickelt: von digitaler Intelligenz zu physischer Autonomie.

KI verlässt den Bildschirm und erobert die Welt

In den letzten zehn Jahren entstanden generative Modelle, multimodale Systeme und sprachbasierte Intelligenz. Das nächste Jahrzehnt wird von Robotik geprägt sein, angetrieben von einer KI, die in dynamischen Umgebungen sehen, sich bewegen, manipulieren und Entscheidungen treffen kann. Analysten prognostizieren, dass der Markt für humanoide und mobile Robotik bis 2035 ein Volumen von 243 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2050 auf über 5 Billionen US-Dollar ansteigen wird, angetrieben durch strukturellen Arbeitskräftemangel, steigende Betriebskosten und die Notwendigkeit einer robusten, stets verfügbaren Produktion.

Die Gründer von UMA sind der festen Überzeugung, dass dieser Wandel eine neue Art von Roboterintelligenz erfordert: eine, die datengesteuert, anpassungsfähig, selbstverbessernd und sicher genug ist, um Seite an Seite mit menschlichen Teams zu arbeiten.

Entwickelt von Ingenieuren und Forschern, die maßgeblich zur Definition der modernen KI beigetragen haben

Das Gründungsteam von UMA steht für jahrzehntelange bahnbrechende Erfolge in den USA, Europa und Asien: Remi Cadene war Wegbereiter für Tesla Autopilot und Optimus und hat mit LeRobot bei Hugging Face das maschinelle Lernen demokratisiert. Pierre Sermanet hat zwei Jahrzehnte lang an der New York University und bei Google DeepMind die Forschung im Bereich Deep Learning und Robotik vorangetrieben. Simon Alibert war Mitbegründer von LeRobot und bringt Fachwissen im Bereich skalierbarer Lerninfrastrukturen mit. Robert Knight hat über 25 Jahre lang humanoide Roboter entwickelt und den weit verbreiteten Roboter SO-100 als Open Source veröffentlicht.

Gemeinsam bringen sie fundiertes technisches Fachwissen und eine gemeinsame Überzeugung mit: Die Welt benötigt Roboter, die nicht nur in Vorführungen beeindrucken, sondern auch in der Produktion zuverlässig sind.

Bewältigung der komplexesten globalen operativen Herausforderungen

Der industrielle und gesellschaftliche Druck macht fortschrittliche Robotik nicht nur wünschenswert, sondern unvermeidlich.

In den Bereichen Logistik, Gesundheitswesen und alternde Gesellschaften sind die Einschränkungen struktureller Natur:

Im Bereich Lagerhaltung und Logistik stellt der Personalaufwand häufig den größten Kostenfaktor dar und macht bis zu 50 der gesamten Lagerbetriebskosten aus. Die jährliche Fluktuationsrate bei Lagerarbeitern in den USA liegt häufig über 40 und damit weit über dem nationalen Durchschnitt (Businessplan-Vorlagen).

Weltweit werden die Gesundheitssysteme bis 2030 mit einem Mangel von rund 10 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen konfrontiert sein, darunter schätzungsweise 4,8 Millionen Krankenschwestern und Hebammen, obwohl diese das Rückgrat der Gesundheitsversorgung bilden.

Die Weltbevölkerung altert zügig: Menschen im Alter von 65 Jahren und darüber machen bereits etwa 10 der Weltbevölkerung aus, und es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2050 auf 16 ansteigen wird, was etwa 1,6 Milliarden Menschen entspricht. Dies wird die Nachfrage nach Pflege, Unterstützung und Selbstständigkeit neu gestalten.

Dies sind keine abstrakten Statistiken. Sie entscheiden darüber, ob Krankenhäuser weiterhin mit Personal besetzt bleiben, ob Lieferketten weiter funktionieren und ob ältere Menschen sicher und unabhängig leben können.

UMA strebt an, dass Robotik als Hebel für Resilienz fungiert: Maschinen, die physische Belastungen, repetitive Aufgaben und unvorhersehbare Umgebungsbedingungen bewältigen, damit sich Menschen auf höherwertige, menschliche Arbeit konzentrieren können.

Zwei Systeme, die für den komplementären Einsatz in der Praxis entwickelt wurden

UMA entwickelt zwei sich ergänzende Systeme.

Ein mobiler Industrieroboter mit zwei Armen, der für Umgebungen wie Lagerhäuser und Fertigungsstraßen entwickelt wurde, in denen Präzision und Wiederholgenauigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Ein kompakter humanoider Roboter, der für die Navigation in menschenzentrierten Räumen und die direkte Zusammenarbeit mit Mitarbeitern entwickelt wurde.

Zusammen bieten diese Systeme einen pragmatischen Weg zu einem hochzuverlässigen Einsatz von Robotik, der Innovation mit den tatsächlichen betrieblichen Anforderungen der Industrie in Einklang bringt.

Eine menschenzentrierte Vision für die Robotik

Der Ansatz von UMA basiert bewusst auf Langlebigkeit, Sicherheit und praktischer Leistungsfähigkeit. Das Unternehmen entwickelt Systeme, die leicht und reparierbar sind und sich vollständig für den zivilen Gebrauch eignen. UMA ist der Ansicht, dass Robotik die menschlichen Fähigkeiten verbessern sollte, indem sie mehr Sicherheit für Menschen und Zeit sowie neue Möglichkeiten bietet.

Für globale Anforderungen entwickelt, unterstützt von weltweit führenden Unternehmen

UMA sucht derzeit Ingenieure, Forscher und Betriebsspezialisten aus aller Welt, die die Grenzen der physikalischen Intelligenz erweitern möchten. Das Unternehmen legt Wert auf hohe Standards und ist fest davon überzeugt, dass erstklassige Innovationen von vielfältigen Perspektiven und Hintergründen profitieren.

UMA wird von globalen Investoren wie Greycroft, Relentless, Unity Growth, >Commit, Factorial, ALM Ventures und Drysdale sowie von führenden Persönlichkeiten aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz wie Olivier Pomel, Yann LeCun, Thomas Wolf, Soumith Chintala und Nicolas Rosberg unterstützt.

Quellen (Auswahl)

Über UMA

UMA wurde 2025 in Paris gegründet und entwickelt mobile und humanoide Roboter, die mit fortschrittlicher physikalischer Intelligenz ausgestattet und für den Einsatz in der realen Welt konzipiert sind. Das Team verfügt über Erfahrungen bei Tesla, Google DeepMind, Nvidia und Hugging Face. Gestützt durch eine bedeutende erste Finanzierungsrunde beschleunigt UMA die Entwicklung und bereitet Pilotprogramme in den Bereichen Logistik, Fertigung und Gesundheitswesen für das Jahr 2026 vor. Die Vision von UMA ist es, intelligente Roboter zu entwickeln, die die Arbeit sicherer machen, die Produktivität steigern und das tägliche Leben für Millionen von Menschen verbessern.

