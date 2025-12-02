Die Spezialmakler im Automobilhandel AutoProtect GmbH und die VHV Allgemeine haben eine Partnerschaft gestartet. Die VHV fungiert als neuer Carrier für das von AutoProtect entwickelte Kfz-Retail-Abschlussportal im Automobilhandel. Der Vertrieb der Kfz-Produkte der VHV erfolgt über das Online-Portal. Die AutoProtect GmbH aus Niedersachsen ist ein 2018 gegründeter Spezialmakler im Automobilhandel und seit diesem Jahr Teil der LEADING BROKERS UNITED GmbH. AutoProtect, das Multi-Risk-Autohauspolicen ...

