Die Angst vor dem nächsten "Krypto-Winter" greift um sich, doch Grayscale stellt sich quer. Die gewagte These des Vermögensverwalters: Der heilige Gral der Krypto-Anleger - der klassische Vier-Jahres-Zyklus - hat ausgedient. Statt eines jahrelangen Bärenmarktes prognostizieren die Analysten neue Allzeithochs im Jahr 2026.Der Blick auf das Kurstableau verlangt Anlegern derzeit starke Nerven ab. Seit dem Hoch Anfang Oktober hat der Bitcoin rund 32 Prozent eingebüßt. Am Montag rutschte die Leitwährung ...

