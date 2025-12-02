SUI: Warum Analysten eine mögliche Trendwende am 1,30-Dollar-Level erwarten

SUI gehört seit Wochen zu den größten Verlierern am Kryptomarkt, doch technische Signale am entscheidenden 1,30-Dollar-Support lassen Analysten zunehmend optimistischer werden. Trotz eines massiven Kursrückgangs könnten mehrere zusammenfallende Unterstützungszonen eine potenzielle Trendumkehr begünstigen.

SUI verliert deutlich an Wert, zeigt aber technische Stärke am Support

Der Altcoin ist rund 75 % unter sein All-Time-High von 5,35 US-Dollar gefallen und wurde durch den Flash Crash vom 10. Oktober zusätzlich belastet. Nach zwei Rückfällen auf den 1,30-Dollar-Support notiert SUI aktuell bei 1,35 US-Dollar, was einem monatlichen Minus von über 42 % entspricht. Damit ist die Marktkapitalisierung auf 5 Milliarden US-Dollar geschrumpft, wodurch SUI auf Rang 23 der größten Kryptowährungen zurückfällt.

Trotz dieser Entwicklung sehen Analysten gute Chancen für ein Reversal. Auf dem 1,30-Dollar-Niveau überschneiden sich mehrere Unterstützungszonen und Trendlinien. Sollte dieser Bereich halten, erwartet Analyst Ali Martinez kurzfristiges Erholungspotenzial bis zur 1,6-Dollar-Marke. Gelingt anschließend ein Ausbruch über dieses Niveau und die Etablierung eines Higher High, könnten sich klare Signale für einen Trendwechsel ergeben. Auch die langfristige aufsteigende Trendlinie seit Ende 2023 bleibt entscheidend, da frühere Rücksetzer auf dieses Niveau jeweils starke Rallyes ausgelöst hatten.

PEPENODE bietet als Small-Cap-Alternative frühzeitige Einstiegschancen

Viele Anleger wenden sich aufgrund des Abwärtstrends bei SUI Projekten zu, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden - darunter der Small-Cap-Coin PEPENODE. Dieser kann derzeit ausschließlich im Presale über die offizielle Projekt-Webseite erworben werden, da ein Börsenlisting noch aussteht. Der Token wird im Vorverkauf zu einem rabattierten Preis von 0,0011731 US-Dollar angeboten, wodurch bereits 2,245 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden.

Ein Hauptargument für viele Investoren ist die Möglichkeit, die im Presale erworbenen Tokens mit einer jährlichen Rendite von bis zu 578 % zu staken. Zudem setzt das Projekt auf ein virtuelles Mining-Konzept, das ohne Hardware oder technisches Know-how auskommt. Nutzer können ein digitales Mining-Rig erstellen und künftig upgraden, um höhere Rewards zu erzielen. Ergänzt wird dies durch Gamification-Elemente wie Leaderboards und ein Referral-System sowie die Nutzung des Meme-Coin-Charakters Pepe-the-Frog, was die Sichtbarkeit auf Social Media erhöhen könnte.

Presale: Warum PEPENODE für frühe Investoren interessant ist

Der laufende Presale macht PEPENODE besonders attraktiv für Anleger, die nach frühen Investmentchancen suchen und von den potenziellen Dynamiken eines noch jungen Projektes profitieren möchten. Die Kombination aus Staking-Renditen, virtuellem Mining und Meme-Coin-Mechaniken hebt das Projekt von etablierten Coins wie SUI ab, die bereits unter größerer Marktkapitalisierung operieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.