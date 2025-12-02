Berlin (ots) -Für den Relaunch des Online-Wirtschaftsportals "Berliner Wirtschaft Online" der IHK Berlin gab es bei der diesjährigen TYPO3 Award Gala in Düsseldorf (27.11.2025) den Award in der Kategorie "News, Media & Publishing" für die Berliner Digitalagentur THE BRETTINGHAMS.Der Preis würdigt die erfolgreiche Transformation eines statischen E-Paper-Angebots zu einer modernen, barrierefreien und hochperformanten Publishing-Plattform. Im Zentrum des Projekts standen eine komplett neue Informationsarchitektur, ein nutzerzentriertes Konzept sowie der Aufbau eines professionellen digitalen Redaktionssystems auf Basis von TYPO3.Der Award bestätigt nicht nur die gestalterische und technische Qualität des Projekts - er steht auch für einen strategischen Schritt in Richtung digitale Souveränität mit Open Source. Mit der Entscheidung für ein offenes TYPO3-System stärkt die IHK Berlin volle Kontrolle über Daten, Prozesse und Technologien und setzt ein sichtbares Zeichen für nachhaltige digitale Infrastruktur.Ausgezeichnet wurde die Digitalagentur THE BRETTINGHAMS aus Berlin für die Umsetzung des Projekts. In Düsseldorf wurde die Agentur mit zwei weiteren TYPO3 Awards für Projekte mit dem DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) ausgezeichnet."Dieser Relaunch hat unsere Erwartungen hinsichtlich modernem Design, Benutzerfreundlichkeit und Einbindung der Stakeholder übertroffen. Unser neuer Nachrichtenportal auf Basis von TYPO3 ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Kommunikationsstrategie."- Claudia Engfeld, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit der IHK BerlinÜBER DAS PROJEKTDie Berliner Wirtschaft ist das führende Wirtschafts- und Standortmagazin der IHK Berlin. Mit dem Relaunch im April 2025 wurde das Magazin erfolgreich in die digitale Welt überführt: eine moderne TYPO3-Plattform, barrierefrei und konzipiert für professionelles digitales Publizieren. Die neue Lösung ermöglicht nahtlose Redaktionsprozesse, automatisierte Ausspielwege und eine deutlich verbesserte Nutzerführung.Der Gewinn des TYPO3 Awards 2025 in der Kategorie "News, Media & Publishing" würdigt die digitale Weiterentwicklung dieses zentralen Kommunikationskanals der Berliner Wirtschaft.ÜBER THE BRETTINGHAMSTHE BRETTINGHAMS aus Berlin entwickelt seit 2007 digitale Plattformen, Headless-Architekturen, KI-Angebote und Open-Source-Lösungen für Institutionen, Verbände und Organisationen, die Komplexität reduzieren und Nutzerzentrierung in den Vordergrund stellen wollen.Pressekontakt:THE BRETTINGHAMSJohannes WeberE-Mail: johannes.weber@brettingham.deTelefon: +49 30 8800 135 0Original-Content von: THE BRETTINGHAMS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181570/6170856