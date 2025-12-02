N.Y./München (ots) -- A&M gewinnt Bernhard Aigner als Senior Director für sein Debt Advisory Team in der DACH-Region.- A&M Debt Advisory setzt seinen dynamischen Wachstumskurs fort.- Aigner verstärkt das Team mit umfassender Erfahrung in finanzierungrelevanten Themen für Private Equity- und Corporate-Kunden.Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) verstärkt sein Debt-Advisory-Team in DACH weiter und ernennt Bernhard Aigner (https://www.linkedin.com/in/bernhard-aigner-b8386121/) zum Senior Director. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird Aigner insbesondere Private Equity- und Unternehmenskunden bei der Beschaffung von Finanzierungsmitteln unterstützen. Das Team unter der Leitung von Dr. Heinrich Kerstien (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/heinrich-kerstien) befindet sich seit Mai 2025 im gezielten Aufbau und wächst kontinuierlich weiter.Mit Bernhard Aigner wächst das Debt-Advisory von A&M in der DACH-Region und setzt damit seinen dynamischen Wachstumskurs fort. Der Anspruch des Teams ist es, eine in der Branche einzigartige Kombination aus tiefgehender sektorspezifischer Expertise und operativer zu bieten.Das schnelle Wachstum unterstreicht sowohl den Erfolg des ergebnisorientierten Beratungsansatzes als auch die steigende Nachfrage von Finanzierern und Unternehmen nach professioneller Unterstützung bei Fremdfinanzierungen. Zugleich fügt es sich nahtlos in die Ausbaupläne des A&M Debt Advisory (https://www.alvarezandmarsal.com/debt-advisory?check_logged_in=1) in der gesamten EMEA-Region ein.Bernhard Aigner wird seinen Schwerpunkt zunächst vor allem auf Private-Equity-Kunden legen. Geplant ist allerdings, dass Team und die Beratung von Unternehmenskunden weiter auszubauen. Er kommt von Lincoln International, wo er zuletzt als Director im Bereich Debt Advisory insbesondere Private-Equity-Unternehmen begleitet hat. Zuvor war er mehr als zehn Jahre bei HSBC und UniCredit tätig und hat dort umfassende Erfahrung in Finanzierung für Private Equity- und Unternehmenskunden aufgebaut.Dr. Heinrich Kerstien (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/heinrich-kerstien), Managing Director und Leiter A&M Debt Advisory DACH kommentiert:"Ich habe schon viele Jahre Bernhard Aigner als einen der führenden Berater im Debt Advisory in DACH wahrgenommen. Er hat genau die Expertise, die wir brauchen, um unser Team strategisch weiter zu verstärken. Er vereint fachliche Exzellenz, Begeisterung und pragmatische Zielorientierung mit umfassender Corporate-Finance-Erfahrung über verschiedene wichtige Industriesektoren, Fremdkapitalprodukte und Anlässe hinweg. Damit ist er eine wertvolle Bereicherung für unser Team und ich freue mich sehr, dass wir ihn für A&M gewinnen konnten."Bernhard Aigner (https://www.linkedin.com/in/bernhard-aigner-b8386121/) sagt: "Das Debt Advisory von Alvarez & Marsal hat in der DACH-Region innerhalb weniger Monate eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Das Team steht für Zielstrebigkeit, klare Ergebnisse und einen Ansatz, den ich besonders schätze, gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Ich sehe hier enormes Potenzial für weiteres Wachstum. Umso mehr freue ich mich darauf, künftig mit Dr. Heinrich Kerstien und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten."Tim Metzgen (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/tim-metzgen), Managing Director und EMEA Head of A&M Debt Advisory fügt hinzu: "Seit der Gründung im Mai dieses Jahres haben Dr. Heinrich Kerstien und sein Team herausragende Arbeit geleistet. Das dynamische Wachstum von Debt Advisory in DACH als Teil unserer Strategie für EMEA spricht für sich. Es freut mich, dass wir mit Bernhard Aigner einen weiteren ausgewiesenen Experten gewinnen konnten, der unser Team gezielt verstärkt und für unsere Kunden einen echten Mehrwert schaffen wird."Bildmaterial finden Sie hier (https://hbigmbh.sharepoint.com/sites/hbicommunication/freigegebene%20dokumente/team%20cv/alvarez%20&%20marsal/bilder/aigner_bernhard.jpg?web=1).Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. 