München (ots) -Vom 4. bis 6. Dezember 2025 findet das Raabta Wellness Festival zum fünften Mal in El Gouna statt. 80 Experten leiten insgesamt 224 Workshops mit bis zu 2.000 Teilnehmern zu Themen wie Wohlbefinden, Bewegung, Achtsamkeit und kreativer Entfaltung. Das diesjährige Motto "Effortless Ease" steht für einen entspannten und freien Weg zu persönlicher Weiterentwicklung.Ganz im Sinne des Longevity-Trends bietet das Raabta Wellness Festival ein Programm, das sowohl die mentale als auch körperliche Resilienz stärkt. Fachgeleitete Workshops zu Stressmanagement und funktionaler Mobilität vermitteln praxisnahe Methoden für körperliche Gesundheit.- Julian von Dueffel führt durch die Atemtechniken, während Yogetsu Akasaka Zen-basierte Stimm- und Achtsamkeitssessions anbietet.- Der Theaterregisseur und -wissenschaftler Micheal Devine erweitert das Programm, indem er die vier Dimensionen des Ausdrucks (Haltung, Gestik, verbale und nonverbale Kommunikation) vermittelt und Teilnehmern hilft, auch die Signale anderer präziser wahrzunehmen.- Die Therapeutin Lena Weissenborn, auf Hypnose, Trauma und Sucht spezialisiert, bereichert das Festival mit ihrer medizinischen und therapeutischen Perspektive.- Außerdem unterrichtet der Yogalehrer Savvas Giantsis, Gründer des House of Yoga in Athen mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung, während des Festivals eigene Stunden. In seinen Sessions verbindet er die in Mysore erlernte Ashtanga- mit einer modernen Vinyasa-Praxis.Auch Familien mit Kindern zwischen sechs bis zwölf Jahren sind auf dem Festival willkommen. Das Kids-Programm bietet altersgerechte Aktivitäten, die den jüngeren Teilnehmenden ein individuelles Erlebnis ermöglichen.Das Festival findet auf dem Gelände von The Farm in El Gouna statt - einem ruhigen, von Natur und Tieren umgebenen Ort am Roten Meer, der eine besonders friedliche und entspannte Atmosphäre bietet. Die erneute Ausrichtung von Raabta im Jahr 2025 unterstreicht die Etablierung von El Gouna als Gastgeber für bedeutungsvolle, kulturelle und zwischenmenschliche Begegnungen.