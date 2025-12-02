Die Cloud-Plattformen AWS und Google Cloud werden enger miteinander verknüpft. Ein neuer Multicloud-Netzwerkdienst verspricht schneller installierbare zuverlässige Verbindungen. Ein weiterer Anbieter steht schon in den Startlöchern. Unternehmen, die für eine Multicloud-Strategie auf Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen den Cloud-Plattformen Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud angewiesen sind, mussten bisher Wochen oder Monate auf deren ...

