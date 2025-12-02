Wien (www.fondscheck.de) - Schroders hat erstmals einen Head of Exchange Traded Funds (ETFs) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Mit diesem Schritt wolle das Unternehmen seine Expansion in einem wachstumsstarken Segment weiter vorantreiben, das stark von der Nachfrage nach aktiv gemanagten Lösungen getrieben werde. Tom Stephens wechsele von J.P. Morgan Asset Management zu Schroders. Dort sei er acht Jahre als International Head of ETF Capital Markets tätig gewesen. In seiner neuen Rolle werde er die globale ETF-Strategie von Schroders in den Bereichen Produktentwicklung, Infrastruktur, Vertrieb und Kundenbindung verantworten. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.