Wien (www.fondscheck.de) - Schroders hat erstmals einen Head of Exchange Traded Funds (ETFs) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Mit diesem Schritt wolle das Unternehmen seine Expansion in einem wachstumsstarken Segment weiter vorantreiben, das stark von der Nachfrage nach aktiv gemanagten Lösungen getrieben werde. Tom Stephens wechsele von J.P. Morgan Asset Management zu Schroders. Dort sei er acht Jahre als International Head of ETF Capital Markets tätig gewesen. In seiner neuen Rolle werde er die globale ETF-Strategie von Schroders in den Bereichen Produktentwicklung, Infrastruktur, Vertrieb und Kundenbindung verantworten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
