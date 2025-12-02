Nach dem Facelift hat Xpeng sein Mittelklasse-SUV G6 zunächst mit dem großen Akku angeboten. Jetzt ist in Deutschland wieder die Einstiegsvariante Standard Range verfügbar - zum gleichen Preis wie bisher, aber mit deutlich kürzeren Ladezeiten. Der G6 Standard Range des Modelljahres 2025 startet in Deutschland bei 43.600 Euro, also genauso teuer wie das Vor-Facelift-Modell. Neben der veränderten Optik (unter anderem zieht sich die "Starlight Wing" ...

