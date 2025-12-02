Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 2. Dezember 2025, die Abänderung der Verordnung über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (GloBE-Verordnung) beschlossen. Mit der Änderung wird die Verordnung um eine Liste von Partnerstaaten ergänzt, mit denen Liechtenstein ab dem Berichtswirtschaftsjahr 2024 GloBE-Erklärungen (GloBE Information Return; GIR) austauscht.Der Austausch erfolgt auf Grundlage des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen (MAK) sowie der Multilateralen Vereinbarung zum Austausch von GloBE-Informationen (GIR MCAA). Der Umfang der auszutauschenden Informationen richtet sich nach den Vorgaben des GIR MCAA.Die Änderungen treten per 1. Januar 2026 in Kraft.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37eve.beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936981