Deutsche Bank landet offenbar einen dicken Fisch im Zahlungsverkehr: In den USA soll der DAX-Konzern einen großen Teil der Zahlungsabwicklung für PayPal stemmen. Beide Seiten schweigen bisher zu den Berichten. Nur: Wer würde am Ende wirklich von einem solchen Deal profitieren?Die Deutsche Bank hat laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung einen Deal mit dem Bezahlriesen PayPal geschlossen. Demnach wickelt die Frankfurter Bank nun einen großen Teil der Zahlungen für PayPal in den USA ab.Hinter ...

