2. Dezember 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) ("Century Lithium" oder "das Unternehmen") freut sich, positive Ergebnisse seiner laufenden Untersuchungen zur Gewinnung von Seltenerdmetallen ("REEs") aus primären Lithium-Laugungslösungen bekannt zu geben, die aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Angel Island im US-Bundesstaat Nevada stammen. Die ersten Tests zeigen, dass mit dem Gewinnungsverfahren von Century Lithium eine hohe REE-Ausbeute ohne Beeinträchtigung der Lithiumgewinnung erreicht werden kann.

"Die Ergebnisse der REE-Gewinnung bestätigen uns in unserer Überzeugung, dass die Laugungslösungen von Century Lithium bedeutende Möglichkeiten für eine sekundäre Wertschöpfung bieten", so Todd Fayram, Senior Vice President, Metallurgy von Century Lithium. "Die Herstellung eines sekundären, mit REE angereicherten Produkts hat das Potenzial, die Wirtschaftlichkeit von Angel Island zu stärken und das Unternehmen mit breiteren Regierungs- und Industrieinitiativen in Einklang zu bringen, die zur Förderung sicherer Lieferketten für kritische Minerale in Nordamerika beitragen."

Century Lithium konnte zuvor bestätigen, dass die aus dem Tonstein von Angel Island gewonnenen Laugungslösungen bemerkenswerte REE-Konzentrationen enthalten, darunter Dysprosium, Gadolinium, Neodym und Praseodym, sowie erhöhte Konzentrationen der kritischen Metalle Scandium, Lanthan und Cer. Cäsium ist ebenfalls vorhanden.

Bei Ionenaustauschtests wurde eine Ausbeute von mehr als 97 % der identifizierten REEs und kritischen Metalle, mit Ausnahme von Cäsium, bei gleichzeitiger vollständiger Selektivität gegenüber Lithium erzielt. Diese Selektivität ist für die nachgelagerte Lithiumgewinnung im Rahmen des Verfahrensfließbildes des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Dieses umfasst eine Ultrafiltration, die direkte Lithiumextraktion ("DLE") und nachfolgende Schritte zur Herstellung von Lithiumkarbonat mit hohem Reinheitsgehalt.

Im Zentrum des metallurgischen Programms des Unternehmens für Angel Island steht Folgendes:

- Optimierung der Ionenaustauschleistung und Selektivität

- Weiterentwicklung der nachgelagerten Verfahrensfließbilder für die REE-Konzentration und -Veredelung

- Bewertung der Vermarktungsmöglichkeiten für ein kommerzielles REE-Nebenprodukt

- Bewertung des wirtschaftlichen Beitrags von REEs zur primären Lithiumproduktion

Mit diesen Ergebnissen wird ein bedeutender technischer Meilenstein erreicht, denn sie zeigen, dass die REE-Gewinnung und -Ausbeute ohne Beeinträchtigung des Schlüsselverfahrens des Unternehmens zur Lithiumgewinnung umgesetzt werden kann. Century Lithium ist davon überzeugt, dass das Unternehmen angesichts dieser Fortschritte in der Lage ist, die nordamerikanischen Märkte für kritische Minerale mit Lithium und REEs zu versorgen, wodurch die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette gestärkt und der langfristige Wert des Projekts Angel Island gesteigert wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Todd Fayram, MMSA-QP und Senior Vice President, Metallurgy bei Century Lithium, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung genehmigt.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Angel Island im Esmeralda County in Nevada konzentriert, das eine der größten sedimentären Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten beherbergt. Das Unternehmen bringt sein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Chloridlaugung in Kombination mit der direkten Lithiumextraktion zur Anwendung, um aus dem lithiumführenden Tonstein im Projekt Angel Island in seiner Vorzeigeanlage im Amargosa Valley in Nevada Lithiumkarbonat-Produktproben in Batteriequalität herzustellen.

Angel Island ist eines der wenigen Lithiumprojekte im fortgeschrittenen Erschließungsstadium in den Vereinigten Staaten, bei dem ein End-to-End-Verfahren zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität für den Wachstumsmarkt der Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zur Anwendung kommt. Angel Island befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase für einen dreistufigen Machbarkeitsplan, der über eine Minenlebensdauer von 40 Jahren ein Fördervolumen von durchschnittlich 34.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr vorsieht.

Century Lithium notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "LCE", an der OTCQX unter dem Kürzel "CYDVF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "C1Z".

Mehr erfahren können Sie unter centurylithium.com.

IM NAMEN VON CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direktwahl: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

http://www.centurylithium.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder durch Aussagen über einen Ausblick identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf alle Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind, sowie auf Aussagen über unsere Überzeugungen, Absichten und Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen, Ergebnisse und Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die potenzielle Entwicklung und den Wert des Projekts und damit verbundene Vorteile, Aussagen in Bezug auf die erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie z.B. Schätzungen der Lebensdauer der Mine, der Lithiumpreise, der Produktion und der Gewinnung, der Kapital- und Betriebskosten, des IRR, des NPV und des Cashflows, alle in der Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt dargelegten Prognosen, den Genehmigungsstatus des Projekts und die zukünftigen Entwicklungspläne des Unternehmens.

Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere hierin dargelegten Faktoren entwickelt. Zu diesen Risiken gehören auch die unter der Überschrift "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in seinen anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Darüber hinaus haben Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

