HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Finanzvorstand Benon Janos habe in einer positiven Botschaft den erneuerten Fokus des Online-Brokers auf kommerzielle Fortschritte und Innovationen nach der Beilegung regulatorischer Themen betont, schrieb Christoph Greulich in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Janos sehe das Unternehmen auf einem guten Weg zu den mittelfristigen Zielen, die ein attraktives Ergebniswachstum beinhalteten./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT

ISIN: DE000FTG1111





