Eine zum Patent angemeldete Innovation im Bereich Datenschutz, die den bislang besten Schutz vor Ransomware bietet

Ermöglicht es Account-Managern, eine versteckte, unveränderliche Kopie von Daten zu erstellen, die für niemanden innerhalb des Unternehmensnetzwerks sichtbar ist

Unterstützt eine Vielzahl von Compliance-Anforderungen in allen Branchen

Wasabi Technologies, das Unternehmen für Hot-Cloud-Storage, erweitert seine Funktionen zur Cyberresilienz um Covert Copy. Die zum Patent angemeldete Lösung schützt Cloud-Backups vor Ransomware. Unternehmen können eine zusätzliche Kopie ausgewählter Buckets anlegen, die verborgen und gegen Änderungen gesichert ist, um sicherzustellen, dass kritische Daten selbst im Falle eines Cyberangriffs unzugänglich bleiben. Die ausgewählten Daten sind logisch isoliert und können ohne die Authentifizierung mehrerer Nutzer nicht eingesehen, geändert oder gelöscht werden, wodurch sie vor jeder Art von schädlichem Angriff geschützt sind. Covert Copy stärkt und vereinfacht herkömmliche Air-Gap-Strategien, indem es eine Kopie der Daten erstellt, die nicht nur isoliert, sondern generell nicht aufgefunden werden kann.

Durch den KI-Boom rückt die Relevanz und Vertraulichkeit von Unternehmensdaten immer weiter in den Fokus. Cyberkriminelle nehmen zunehmend Backup-Infrastrukturen und Cloud-Storage ins Visier, da sie deren entscheidende Rolle für den täglichen Betrieb eines Unternehmens erkannt haben. Die Nachfrage nach cyber-resilienten Datenschutz- und Wiederherstellungsfunktionen spiegelt sich in den Prognosen des IDC Worldwide Security Spending Guide vom März 2025 wider, der für 2025 ein Wachstum der weltweiten Sicherheitsausgaben um 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Um den wachsenden Bedenken rund um den Schutz von Unternehmensdaten gerecht zu werden, geht Covert Copy über reine Unveränderlichkeit hinaus: Die Lösung versteckt die Daten zusätzlich und schafft so eine letzte Schutzebene gegen Lösch- und Verschlüsselungsversuche. Multi-User-Authentifizierung und der Verzicht auf Ausgangsgebühren sollen Backups und Disaster-Recovery-Szenarien absichern, ohne die Kosten zu treiben.

"Unternehmen stehen sowohl intern als auch seitens der Aufsichtsbehörden unter zunehmendem Druck, sicherzustellen, dass ihre Daten unantastbar sind", sagt David Boland, Vice President of Cloud Strategy bei Wasabi Technologies. "Die Implementierung strategischer Datenschutzprogramme ist jedoch oft schwierig, zeitaufwändig und kostspielig. Mit Covert Copy können Unternehmen nahtlos und kostengünstig sicherstellen, dass ihre Daten vollständig vor schädlichen Akteuren und Ransomware-Angriffen geschützt sind. Cyberangreifer können nichts angreifen, was sie nicht sehen können."

Anders als bei vielen Cloud-Anbietern benötigen Anwender dafür keine Vielzahl zusätzlicher Tools oder Regelwerke. Sie wählen die Daten aus, die gesichert werden sollen, und aktivieren den Schutz. Die Einrichtung bleibt damit übersichtlich, und Backups lassen sich ohne großen Betriebsaufwand auf Storage-Ebene absichern. Covert Copy eignet sich besonders für regulierte Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzsektor und öffentliche Verwaltung. Es unterstützt Anforderungen aus HIPAA, DSGVO, UK-DSGVO sowie den Vorgaben der US-Börsenaufsicht SEC.

Covert Copy erweitert das Cyber-Resilienz-Portfolio von Wasabi, das bereits Datenverschlüsselung, Object Lock, Daten-Bucket-Replikation und Multi-User-Authentifizierung umfasst. Mit diesen zusätzlichen Sicherheitsebenen und ohne Gebühren für den Datenausgang haben Nutzer die Möglichkeit, ein robustes Cyber-Resilienz-Programm zu erstellen und sicherzustellen, dass Daten und Backup-Buckets sicherer sind als je zuvor.

Covert Copy ist ab sofort als neue Funktion von Wasabi Hot Cloud Storage ohne zusätzliche Kosten bei Wasabi, seinen Resellern und MSPs erhältlich. Weitere Informationen zu Covert Copy und den Datenschutzangeboten von Wasabi finden Sie unter https://wasabi.com/de/solutions/cyber-resilience.

Über Wasabi Technologies

Wasabi gilt als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Technologiebranche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Daten der Welt zu speichern, indem es Cloud-Storage erschwinglich, berechenbar und sicher macht. Mit Wasabi erhalten visionäre Unternehmen die Freiheit, ihre Daten zu nutzen, wann immer sie wollen, ohne mit unvorhersehbaren Gebühren oder Anbieterbindung konfrontiert zu werden. Stattdessen können sie mit dem am schnellsten wachsenden Ökosystem unabhängiger Cloud-Anwendungspartner die besten Lösungen der Branche entwickeln. Kunden und Partner auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Wasabi ihnen dabei hilft, ihre Daten zu nutzen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie wasabi.com, um mehr zu erfahren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202490628/de/

