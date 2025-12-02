Aktuell sind die Sorgen um eine KI-Blase an den Märkten groß, doch dieses Analystenhaus rechnet mit deutlich steigenden Kursen. Zusätzlich nennen die Experten 3 perfekte Aktien, um von einer weiteren Rallye zu profitieren. KI-Blase oder nicht? Diese Frage stellen sich aktuell viele Investoren. Eine neue Studie aus dem Analystenhaus Wedbush macht deutlich: Eine Überhitzung gibt es laut den Experten nicht und auch 2026 dürfte ein gutes Jahr für KI-Aktien ...

