Das Eröffnungsfestival Oulu2026 vom 16. bis 18. Januar 2026 taucht die Innenstadt in ein pulsierendes Festival der Kultur, Gemeinschaft und nordischen Kreativität. Es markiert den Beginn eines historischen Jahres und lädt Einwohner, Besucher und Partner aus Finnland, Europa und anderswo dazu ein, an diesem einzigartigen Moment für Oulu und seine 39 Partnerkommunen teilzuhaben.

In January, Oulu's city centre will transform into the Oulu2026 Opening Festival area. Photo: Harri Tarvainen City of Oulu image bank.

"Nach vielen Jahren der Vorbereitung ist Oulu2026 nun endlich da. Das Eröffnungsfestival bietet allen die Gelegenheit, Teil eines einzigartigen Ereignisses zu sein, das im Herzen von Oulu seinen Anfang genommen hat", so Piia Rantala-Korhonen, CEO von Oulu2026.

Fast 200 Veranstaltungen an mehr als 20 Orten

Das Eröffnungsfestival bietet zahlreiche Kunst- und Kulturerlebnisse in der gesamten Innenstadt. Ob Ausstellungen, Konzerte, soziale Kunstprojekte, Workshops oder Aufführungen unter freiem Himmel das Programm spiegelt die Kreativität und Zusammenarbeit wider, die Oulu2026 auszeichnet. Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos und für Besucher aller Altersgruppen zugänglich auch dies unterstreicht den integrativen und einladenden Charakter des Festivals.

Besucherinnen und Besucher werden dazu angeregt, das Angebot für das gesamte Wochenende zu erkunden. Das Festival ist konzipiert als urbane Rundreise. An jeder Ecke ist etwas los: Konzerte, Eishockey, Akrobatik, Autotuning, Podiumsdiskussionen, Pub-Quiz, Kunstausstellungen und tosende Technopartys und vieles mehr. Mehrere Events werden live auf dem YouTube-Kanal von Oulu2026 übertragen, um einem breiten Publikum in ganz Europa den Zugang zu ermöglichen.

Offizielle Eröffnungszeremonie auf dem Marktplatz von Oulu

Das Jahr der Kulturhauptstadt Europas wird am Freitag, 16. Januar, auf dem Marktplatz von Oulu offiziell eröffnet. Die 30-minütige Veranstaltung feiert den Eintritt von Oulu in die europäische Kulturszene. Zudem wird die Veranstaltung auf Bildschirmen auf der Rotuaari-Bühne und im Einkaufszentrum Valkea übertragen.

Das ganze Wochenende über werden auf dem Marktplatz weitere Darbietungen und Aktivitäten für alle Altersgruppen stattfinden, darunter Musik, Tanz, arktische Speisen und künstlerische Aktivitäten zum Mitmachen.

Erster Einblick in das Kulturprogramm von Oulu2026

Das Festival gewährt einen Ausblick auf die Künstlerstimmen, Partner und Themen, die das Jahr Oulu2026 prägen werden. Die meisten davon bieten einen Vorgeschmack auf das, was uns im weiteren Verlauf des Jahres erwartet. Kulturstätten und Museen in ganz Oulu werden ihre Türen mit besonderen Programmen öffnen. Das Kunstmuseum Oulu präsentiert Eanangiella Voice of the Land, eine umfassende Ausstellung, die die Lebendigkeit und Schönheit der samischen Kultur würdigt. Parallel dazu wird die Medienkunstausstellung Ear Worm im Kiasma eröffnet, und Cathedral Sounds wird die Rolle von Kirchen und Traditionen als Teil des europäischen Kulturerbes hervorheben.

Außerdem werden Theater und Performances im Mittelpunkt stehen. Im Theater von Oulu wird die Weltpremiere der samischen Oper Ovllá aufgeführt, die in Zusammenarbeit mit dem Symphonieorchester von Oulu und dem samischen Nationaltheater Beaivváš entstanden ist. Während des gesamten Wochenendes werden auf der Rotuaari-Bühne Künstler und Darsteller aus Nordfinnland auftreten.

Im Valve Culture Centre wird ein erster Eindruck des umfangreichen Programms von Oulu2026 vermittelt, darunter soziale Kunstprojekte, Geschichtenerzähler, Tanz und Lichtinstallationen, die das Gebäude nach Einbruch der Dunkelheit erhellen.

Partnergemeinden im Mittelpunkt der Feierlichkeiten

Das Eröffnungsfestival rückt die gesamte Region Oulu2026 in den Fokus. Das Pekuri-Einkaufszentrum präsentiert eine Reise durch die gesamte Region, die 40 Kommunen umfasst. Partner aus dem Kalajoki-Tal, Kainuu, dem nördlichen Teil des Bottnischen Meerbusens und dem Pyhäjoki-Tal werden das Festival mit ihren farbenfrohen Botschaften bereichern. Ihre Anwesenheit zeugt vom Reichtum und dem kooperativen Geist des Programms Oulu2026.

Europäische Lounges eröffnen internationale Perspektiven

Als Novum für 2026 werden die European Lounges in Cafés, Restaurants und kulturellen Einrichtungen im gesamten Stadtzentrum stattfinden. Hier werden vergangene, aktuelle und zukünftige Kulturhauptstädte Europas präsentiert und die Möglichkeit geschaffen, Vertreter aus Turku, Kiruna, Trencín und Mitglieder des Netzwerks Culture Next zu treffen. In der Oulu10 EU Lounge werden Gäste aus Liepaja ihre kulturellen Aromen und Geschichten vorstellen.

Ein herzlicher Start in das Jahr auf der europäischen Kulturbühne

Das Eröffnungsfestival wird von der Oulu Cultural Foundation in Zusammenarbeit mit Organisationen, Künstlern, Freiwilligen, Unternehmen und Kommunen aus der gesamten Region organisiert. Das Festival verkörpert den Geist von Oulu2026: Kreativität, Zusammenarbeit, die nordische Perspektive und die Überzeugung, dass Kultur Menschen auf sinnvolle Weise zusammenführen kann.

Das vollständige Festivalprogramm ist unter folgender Adresse erhältlich:

https://oulu2026.eu/en/oulu2026-opening-festival/

Medienakkreditierung

Sind Sie Journalist, Fotograf oder Content-Creator? Beantragen Sie die Akkreditierung für Oulu2026-Events!

Bewerben Sie sich hier: GEST

